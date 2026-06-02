Castilla-La Mancha cierra el mes de mayo con 1.682 parados menos que hace un año, el dato más bajo en 18 años

El paro en Castilla-La Mancha ha registrado en mayo una bajada del paro de 1.682 personas, un 1,44 % menos que en abril, situando el número total de desempleados en 115.455, la cifra más baja para este mes en los últimos 18 años, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Con este nuevo descenso, el mercado laboral de la región encadena tres meses consecutivos de reducción del desempleo y consolida una tendencia de mejora en el empleo, tanto en términos mensuales como interanuales. En comparación con mayo del año pasado, Castilla-La Mancha cuenta con 7.663 parados menos, lo que representa una caída del 6,22 %.

En paralelo, la afiliación a la Seguridad Social también ha evolucionado al alza durante el mes de mayo. La región ha sumado 9.942 nuevos cotizantes respecto a abril, un incremento del 1,24 %, hasta alcanzar un total de 814.280 afiliados.

En términos interanuales, el crecimiento es igualmente positivo, con 21.701 afiliados más que hace un año, lo que supone un aumento del 2,74 %. Estos datos reflejan una evolución favorable del mercado laboral castellanomanchego, en línea con la tendencia nacional, donde el empleo continúa creciendo y el desempleo mantiene una trayectoria descendente.

Sectores

Por sectores económicos, el paro ha bajado en todos los ámbitos salvo en el colectivo de personas sin empleo anterior. El mayor descenso se ha producido en el sector servicios, que concentra la mayor parte del desempleo regional, con 1.146 parados menos (-1,35 %).

Le ha seguido la agricultura, con una reducción de 299 desempleados (-6,06 %), la industria, con 162 menos (-1,61 %), y la construcción, que ha registrado 159 parados menos (-2,19 %). En cambio, el colectivo sin empleo anterior ha aumentado en 84 personas (+0,82 %), un grupo compuesto en gran parte por jóvenes en búsqueda de su primera experiencia laboral.

Al cierre de mayo, el sector servicios sigue siendo el más afectado por el desempleo en Castilla-La Mancha, con 83.483 personas registradas en paro.

Le siguen el colectivo sin empleo anterior (10.308), la industria (9.925), la construcción (7.102) y la agricultura (4.637), el sector con menor número de desempleados en la región.

Cifras por provincias

Por provincias, el paro ha descendido en todas ellas durante el mes de mayo. Toledo ha registrado la mayor caída, con 661 desempleados menos, seguida de Albacete (-379), Guadalajara (-262), Ciudad Real (-247) y Cuenca (-133). Estas cifras confirman una mejora generalizada del mercado laboral en todo el territorio regional, sin excepciones provinciales.

En cuanto a la distribución por sexos, de los 115.455 desempleados registrados en mayo, 75.914 son mujeres, lo que representa el 65,75 % del total, mientras que 39.541 son hombres. El paro femenino ha descendido en 926 personas respecto al mes anterior (-1,2 %), mientras que el masculino lo ha hecho en 756 (-1,9 %), mostrando una reducción más intensa en el caso de los varones.

Por edades, el desempleo también ha disminuido. Entre los menores de 25 años, el paro ha bajado en 237 personas (-2,6 %), mientras que entre los mayores de esa edad el descenso ha sido de 1.445 desempleados (-1,34 %). Aunque el desempleo juvenil continúa siendo un reto estructural, los datos reflejan una ligera mejora en este grupo.

En el ámbito de la contratación, durante el mes de mayo se han firmado 53.260 contratos en Castilla-La Mancha. De ellos, 23.251 han sido indefinidos y 30.009 temporales, lo que supone un 43,66 % de contratación indefinida frente a un 56,34 % de temporalidad.

En comparación con el mismo mes del año anterior, la contratación total se ha reducido ligeramente, aunque la proporción de contratos indefinidos se mantiene en niveles relevantes dentro del mercado laboral regional.

Ámbito nacional

A nivel nacional, el paro registrado en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha descendido en 36.323 personas en mayo, un 1,54 % menos que en abril, hasta situarse en 2.320.721 desempleados.

Además, la afiliación a la Seguridad Social en España ha alcanzado un nuevo máximo histórico tras superar los 22,3 millones de cotizantes, con un incremento de 231.975 afiliados en el último mes, impulsado principalmente por el sector servicios, que ha concentrado la mayor parte del crecimiento del empleo.

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