Page roza el notable y el 51 % de los castellanomanchegos lo prefieren como presidente, según una encuesta de Idus3

Los ciudadanos de Castilla-La Mancha valoran con una nota de 6,94 sobre 10 a Emiliano García-Page y más de la mitad lo prefieren como presidente de la Junta de Comunidades. Así lo refleja una encuesta elaborada por Idus3 para el PSOE regional, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

El sondeo, realizado a partir de 2.000 entrevistas telefónicas entre el 11 y el 15 de mayo de 2026, llega en un momento clave: queda justo un año para las elecciones autonómicas de mayo de 2027.

Además, coincide con la última ofensiva de Page para exigir un giro de timón a su partido ante las derrotas territoriales del PSOE y los presuntos casos de corrupción que cercan al entorno de Pedro Sánchez, a quien el pasado martes pidió públicamente que se sometiese a una cuestión de confianza o convocase ya elecciones generales.

Frente a este complejo escenario nacional, el estudio encargado por el PSOE de Castilla-La Mancha dibuja a un Page inmune al desgaste de las siglas de su propio partido.

Tras 11 años al frente de la Junta de Comunidades, el barón socialista tampoco sufre desgaste por el ejercicio del poder. Al contrario, su perfil propio como voz crítica dentro del PSOE parece ser premiado por los ciudadanos de la región.

Rozando el notable

Los datos ofrecidos por Idus3 sitúan al presidente autonómico como el único líder político de la región al que aprueban los castellanomanchegos, con una nota media de 6,94 sobre 10, rozando el notable.

En el segundo puesto del ranking se sitúa Paco Núñez, el presidente del PP de Castilla-La Mancha y líder de la oposición, quien se queda con una valoración de 4,04 sobre 10.

Por su parte, el presidente regional de Vox, David Moreno, obtiene una nota de 3,61. En último lugar figura el coordinador autonómico de Podemos, José Luis García Gascón, con un 2,64 de valoración. La formación morada no tiene representación parlamentaria en Castilla-La Mancha desde el año 2019.

Infografía con la valoración de los líderes políticos de Castilla-La Mancha.

Según la encuesta elaborada por Idus3 para el PSOE regional, la gestión de Emiliano García-Page mantiene una aprobación mayoritaria en Castilla-La Mancha. El 57,85 % de los encuestados valora su gestión como buena o muy buena, frente a un 18,38 % que la califica como mala o muy mala, lo que deja un saldo claramente positivo.

Entre los votantes del PSOE, el respaldo es muy mayoritario, con un 79,62 % de valoraciones positivas. Más sorprendente es que entre quienes recuerdan haber depositado su confianza al PP, casi la mitad (49,76 %) valora positivamente la gestión del barón socialista, frente a un 23,22 % que la critica.

El preferido como presidente

La encuesta encargada por el PSOE de Castilla-La Mancha incluye también una pregunta abierta sobre preferencia presidencial, formulada de manera espontánea, sin listas ni opciones cerradas: "De los líderes políticos de la región, ¿a cuál preferiría usted como presidente?". En esta respuesta libre, el 51,71 % de los encuestados menciona directamente a Page.

A una gran distancia aparece el 'popular' Paco Núñez, que obtiene apenas un 7,77 % en esa misma pregunta. El jefe de la oposición castellanomanchega afrontará en mayo de 2027 su tercer intento consecutivo de alcanzar la Presidencia de la Junta de Comunidades tras las derrotas de 2019 y 2023. Lo hace con la expectativa de que el ascenso de Vox pueda ser determinante para cambiar las mayorías.

El resto del reparto se completa con un 17,78 % de los encuestados que no se inclina por ningún candidato a presidir el Ejecutivo autonómico y un 15,04 % que prefiere no contestar. Asimismo, un 5,76 % opta de forma genérica por candidaturas de derechas, un 1,95 % por opciones de izquierdas y un 0,12 % ofrece otras respuestas.

Page, el más conocido

Respecto al grado de conocimiento de los principales líderes políticos de Castilla-La Mancha, los datos obtenidos por Idus3 sitúan a Emiliano García-Page como la figura claramente más reconocida por la ciudadanía.

Así, el presidente autonómico alcanza un 97,90 % de notoriedad, mientras que Paco Núñez es conocido por el 70,63 % de los castellanomanchegos, a más de 25 puntos de distancia del jefe del Ejecutivo autonómico.

Por debajo se sitúan los líderes del resto de fuerzas con representación en el arco parlamentario regional. El presidente de Vox en Castilla-La Mancha, David Moreno, alcanza un 40,72 % de conocimiento, mientras que el coordinador autonómico de Podemos, José Luis García Gascón, cae hasta el 38,23 %.

Ficha técnica

Técnica: Entrevistas telefónicas.

Ámbito geográfico: Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

Universo de estudio: Personas mayores de edad empadronadas en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.

Tamaño y diseño muestral: 2.000 entrevistas, obtenidas mediante muestreo aleatorio.

Error muestral: Para un nivel de confianza del 95% (dos sigmas), y en la hipótesis más desfavorable de máxima indeterminación (p=q=50) el error real es del ± 2.86 % para el conjunto de la muestra.

Trabajo de campo: Las entrevistas se realizaron del 11 al 15 de mayo de 2026.