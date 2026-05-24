Núñez lanza su precampaña electoral ofreciendo "dejarse la piel" para que la región "recupere el lugar que merece"

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha dado un nuevo paso en el arranque de la precampaña electoral de cara a los comicios autonómicos de mayo de 2027, trasladando este domingo su mensaje político a las redes sociales a través de un vídeo difundido en sus perfiles oficiales.

En dicha pieza audiovisual, el líder popular insiste en su compromiso de "dejarse la piel" para que Castilla-La Mancha recupere "el lugar que se merece", en un discurso en el que apela a la necesidad de un cambio político en la región y a la apertura de una nueva etapa que, según sostiene, debe llegar en el próximo ciclo electoral.

El vídeo difundido en redes sociales da continuidad al arranque de la estrategia de precampaña presentado este sábado por el Partido Popular regional, bajo el lema 'Pasión por nuestra tierra', con el que la formación ha comenzado a desplegar su mensaje de cara a la cita de 2027. En ese contexto, Núñez refuerza la idea de un proyecto "serio, preparado y con equipo" para liderar ese cambio político.

En la grabación, el dirigente popular aparece en contacto con la sociedad civil y acompañado de imágenes de distintos puntos de Castilla-La Mancha, en un intento de proyectar cercanía y recorrido territorial. El mensaje insiste en que se abre un periodo "decisivo" para la comunidad autónoma, al considerar que "ha llegado el momento de cambiar el rumbo" tras lo que describe como años de estancamiento.

Recuperar el protagonismo

Asimismo, el discurso del vídeo plantea una crítica a la gestión del actual Ejecutivo autonómico, encabezado por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, al que se alude indirectamente en el relato audiovisual junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En este contexto, se sostiene que la región "se ha quedado atrás" y que es necesario recuperar el protagonismo perdido.

El vídeo, que se enmarca en la estrategia de comunicación digital del Partido Popular, apela a la movilización de cara a un proceso electoral que se percibe ya en el horizonte, con mensajes centrados en el cambio, el crecimiento y la recuperación de la ambición política de la comunidad.

En su intervención final, Núñez reafirma su compromiso personal con el proyecto político del PP en la región, asegurando que cree "en nuestra tierra y en nuestra gente" y que trabajará "sin descanso" para lograr que Castilla-La Mancha "vuelva a pensar en grande".

"Nuestra gente merece volver a pensar en grande", concluye el dirigente popular, que llama a la unidad en torno a su proyecto político lanzado a tan solo 365 días de las próximas elecciones: "Juntos, vamos a conseguirlo".