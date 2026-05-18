Detienen a un ladrón por robar en una casa y dar una paliza a sus moradores en un pueblo de Cuenca

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 43 años como presunto autor de un robo en una casa de Villanueva de la Jara (Cuenca) en la que además agredió de gravedad a sus moradores.

Estos hechos ocurrieron el pasado mes de abril. Según ha relatado la Benemérita, el presunto ladrón accedió al interior del inmueble y cuando se encontró con los propietarios, les causó "lesiones de gravedad" que requirieron su traslado en ambulancia y posterior atención en el hospital de Albacete.

A partir de aquí comenzó una investigación que les llevó a identificar y localizar al presunto autor de los hechos, que ha sido detenido en el municipio conquense de Casasimarro.

Además del delito de robo con fuerza en las cosas y de los dos de lesiones, los investigadores también le imputan otro de incendio en bienes propios.

Y es que el detenido intentó incendiar su propia casa. Sin embargo, fruto de la rápida intervención de los medios de extinción de incendios y de la Guardia Civil, no hubo afectación a personas ni bienes de terceros.