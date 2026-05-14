Núñez afea al PSOE de Castilla-La Mancha su falta de apoyo a la prórroga de la Directiva Marco del Agua: "Es una traición"

El presidente del PP de Castilla-La Mancha ha participado en un foro por el agua de su partido.

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha denunciado que algunos representantes del PSOE "de Emiliano García-Page" se hayan unido a la solicitud de la aplicación sin prórroga de la Directiva Marco del Agua, una medida que supondrá el cierre de pozos, la reducción de dotaciones "y la ruina económica de la Mancha".

El líder de la oposición en la región ha lamentado que los eurodiputados socialistas —entre ellos la portavoz del PSOE de Castilla-La Mancha, Cristina Maestre— hayan "enviado una carta a la Comisión Europea rechazando revisar la Directiva Marco del Agua y ampliar los plazos de aplicación más allá de 2027".

Durante el foro por la defensa del agua que el PP regional ha celebrado en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), Núñez ha asegurado que "se acaba de demostrar que Page y el PSOE quieren dejar sin agua" a los agricultores de Castilla-La Mancha.

"Eso sí que es una traición en toda regla", ha afirmado. Núñez ha criticado que los representantes del PSOE "en vez de unirse a nosotros y pedir una prórroga, piden que se aplique la directiva que va a acabar con dos tercios de las dotaciones de agua".

El presidente regional del PP ha advertido de que las consecuencias serían "demoledoras" para el campo castellanomanchego. Núñez ha estimado "pérdidas de hasta 277 millones de euros anuales en producción agrícola y un impacto cercano a los 600 millones en el PIB regional".

Además, ha alertado de que esta decisión provocará "el cierre de pozos, la conversión de regadíos en secano y enormes dificultades para el relevo generacional". En la misma línea, ha recordado que "muchos jóvenes no ven futuro en el campo si no hay agua".

Núñez ha incidido en que el Ministerio para la Transición Ecológica plantea cerrar pozos a partir del 31 de diciembre de 2027 en aquellas masas de agua que no cumplan los objetivos establecidos, así como la posible no renovación de concesiones de aguas públicas desde 2035.

Un "golpe" para familias y cooperativas

Esta medida "supondría un golpe devastador" para Castilla-La Mancha. Sus mayores efectos, según el diagnóstico del PP, afectarían a las explotaciones familiares, el empleo, las cooperativas y el futuro de municipios como "Daimiel, Tomelloso, Socuéllamos, Campo de Criptana, Alcázar de San Juan, Miguel Esteban o Villarrobledo", ha enumerado.

Núñez ha comprometido el apoyo del PP a "una ampliación" de la Directiva Marco del Agua. Además, ha insistido en una política hidráulica "seria", basada en la planificación, la inversión, la seguridad jurídica y la prioridad de las necesidades de Castilla-La Mancha.

En la misma línea, el máximo responsable del PP en la región ha reclamado la regularización de 1.800 pozos prioritarios del Alto Guadiana y la puesta en marcha de un "verdadero" Plan Nacional del Agua.

También Núñez ha criticado que el Gobierno de Page haya optado por no hacer "nada", pese a que la Unión Europea puso a disposición de España miles de millones de euros para modernización de regadíos, reutilización, eficiencia hídrica y digitalización del ciclo del agua.