Llegan tormentas muy fuertes y un vaivén térmico a Castilla-La Mancha en pleno puente de mayo, según Meteored

Castilla-La Mancha se prepara para una semana marcada por la inestabilidad meteorológica, con riesgo de tormentas fuertes, granizo y rachas intensas de viento debido a la llegada de dos danas y una vaguada que afectarán a buena parte de la Península, según la previsión de Meteored. El episodio podría coincidir con el puente del 1 de mayo, condicionado por chubascos tormentosos en amplias zonas de la región.

Tras un fin de semana con temperaturas al alza, la comunidad arrancará la semana con un ambiente más cálido de lo habitual para estas fechas, especialmente en las horas centrales del día. Sin embargo, la situación cambiará rápidamente con el avance de aire frío en altura, favoreciendo el crecimiento de tormentas intensas a partir de este martes.

Según el análisis del climatólogo Samuel Biener, de Meteored, un bloqueo atmosférico en el norte de Europa está facilitando que varias bolsas de aire frío se aproximen a la Península, generando una atmósfera muy inestable. En zonas de interior como Castilla-La Mancha, el contraste entre el calor acumulado en superficie y la entrada de aire frío puede traducirse en tormentas localmente severas.

En la comunidad autónoma, las provincias más expuestas suelen ser Toledo, Ciudad Real, Guadalajara y Cuenca, especialmente en áreas de sierra y comarcas del interior, donde podrían registrarse aguaceros intensos en poco tiempo, aparato eléctrico y episodios de granizo.

Breve tregua

El miércoles apunta a ser la jornada más complicada de la semana, con tormentas generalizadas en gran parte del interior peninsular. En Castilla-La Mancha no se descartan fenómenos adversos, como fuertes rachas de viento o acumulaciones rápidas de agua en barrancos, arroyos y zonas urbanas con drenaje deficiente.

De cara al jueves se espera una breve tregua, aunque el viernes 1 de mayo volvería a aumentar la inestabilidad con nuevos chubascos vespertinos, especialmente en zonas montañosas y del este regional. La incertidumbre aumenta de cara al fin de semana, pero los modelos mantienen la posibilidad de nuevas tormentas.