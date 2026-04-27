El truco para saber si la Policía o Hacienda han consultado tus datos: lo puedes hacer desde el móvil

Dentro de la hoja de ruta de la Agenda España Digital 2026, el Gobierno ha desarrollado 'Mi Carpeta Ciudadana', una plataforma que esconde una función que aún muchos desconocen: permite al usuario saber qué entidad pública ha consultado su información.

¿Te ha investigado la Policía Nacional? ¿Ha revisado la Agencia Tributaria tus datos patrimoniales? ¿Ha consultado la Junta de Comunidades tu padrón para una ayuda? Ahora el rastro de esos movimientos es público y accesible para todos los castellanomanchegos.

Esta herramienta no es casualidad, se enmarca dentro del ambicioso plan gubernamental financiado por los fondos europeos NextGenerationEU que busca digitalizar los expedientes de cada ciudadano. Bajo este marco, la Administración pública está obligada a ser transparente en el uso de los datos masivos.

Dentro de 'Mi Carpeta Ciudadana' existe un apartado de "Intercambios entre Administraciones" que no es otra cosa que un historial que registra cada vez que un funcionario o un organismo público ha solicitado información tuya a través de la Plataforma de Intermediación de Datos (PID).

Para acceder a dicho informe, solo necesitarás identificarte mediante Cl@ave PIN, Cl@ve Permanente o Certificado Digital. Una vez dentro podrás consultar los siguientes parámetros:

Quién ha accedido: el nombre del organismo (DGT, Hacienda, Justicia...).

el nombre del organismo (DGT, Hacienda, Justicia...). El motivo: el procedimiento administrativo específico que justifica la consulta.

el procedimiento administrativo específico que justifica la consulta. La fecha exacta: el momento preciso en el que se produjo el acceso.

Además de este curioso apartado, esta plataforma funciona como una ventanilla única de la administración. Desde los antecedentes penales, historial clínico, certificaciones catastrales, grado de discapacidad, hasta la caducidad del carné de conducir, los usuarios pueden consultar el estado de un sinfín de documentación pública relativa a su persona.

En lo relativo al sector primario y los autónomos, 'Mi Carpeta Ciudadana' te permite descargar la vida laboral, consultar las bases de cotización así como seguir la titularidad de explotaciones agrarias y fincas rústicas.