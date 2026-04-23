Núñez considera la prioridad nacional de Vox una "discusión semántica" y exige "cumplir la voluntad" de los votantes

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha rechazado las "discusiones semánticas estériles que no conducen a ningún sitio", pero ha evitado mostrar su negativa a un posible pacto postelectoral con Vox que incluya la idea de la prioridad nacional.

Tras los comicios autonómicos que se celebrarán en mayo de 2027, el PP regional explorará las diferentes "vías de acuerdo" que arroje el recuento. Núñez ha subrayado que "cada momento llevará a unas circunstancias y unos acuerdos".

Los partidos políticos tienen que centrarse en "cumplir la voluntad de los ciudadanos", ha explicado Núñez, quien ha defendido la importancia de "acordar medidas que puedan mejorar las condiciones de vida" desde las administraciones públicas.

El líder de la oposición regional ha insistido en que "no se puede vaticinar lo que pasará en un año". En todo caso, desde el PP de Castilla-La Mancha han advertido contra el proceso de regularización de migrantes extraordinario puesto en marcha por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Según Núñez, "personas con antecedentes penales van a recibir la nacionalidad". Además, ha exigido la expulsión de los inmigrantes que cometan algún delito en suelo español. "Quien venga a delinquir, tiene que salir inmediatamente", ha añadido.

Las claves de la política migratoria que ha esbozado Núñez abren la puerta a todo aquel que venga "a contribuir, a hacer que nuestro país crezca, a participar de nuestra sociedad, a integrarse y a trabajar", pero se la cierran a quien se adentre en la criminalidad.

El líder regional del PP ha remarcado que su partido se afana "para ganar las elecciones y que el proyecto del PP tenga un respaldo mayoritario", una vía que facilitaría un cambio de Gobierno en Castilla-La Mancha.

Al respecto, ha recordado que en las comunidades autónomas donde se han celebrado elecciones en los últimos meses "el patrón se ha repetido". Los resultados en Extremadura, Aragón y Castilla y León han concluido con el triunfo del PP, la "bajada dramática" del PSOE y un repunte de Vox.

Desde el PP autonómico han presumido de que los pactos de su formación con Vox han propiciado una bajada de impuestos en Extremadura y que Aragón "multiplica por cinco la inversión extranjera" que recibe Castilla-La Mancha.

Núñez "desnortado" ante el "desmelenado" Vox

Por su parte, el diputado del PSOE en las Cortes regionales Antonio Sánchez Requena ha recordado a Núñez que dos de los presidentes autonómicos del PP más relevantes, Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid y Juan Manuel Moreno en Andalucía, ya se han pronunciado en contra de la prioridad nacional.

Los socialistas de Castilla-La Mancha han subrayado que también el PP en el Congreso ha negado con sus votos un marco para el reparto de ayudas públicas que han tildado de "reprochable e inconstitucional".

Sánchez Requena ha ironizado con el "futuro" que aguarda a los castellanomanchegos "si el camino que guía a Núñez es el acuerdo con Extremadura", un escenario que, en todo caso, deberían propiciar las urnas en la próxima primavera.

Un eventual Gobierno de Núñez desembocaría, según Sánchez Requena, "que en la mitad de los temas mandase Vox y en la otra mitad mandase Génova". El PSOE ve a Núñez "desnortado" y cree que su titubeo con la prioridad nacional "vuelve a remarcar su falta de proyecto".

El acuerdo que ha permitido la reelección de María Guardiola "no tiene una línea para hablar de autónomos, pero sí habla de inmigrantes". Tampoco "habla de bajar impuestos, pero marca el camino de futuros recortes", ha contado el representante del PSOE.

Frente a un "PP poco preparado" y un Vox "desmelenado", Sánchez Requena ha defendido el proyecto que encarga Emiliano García-Page como garante de "derechos" y fuente de "certidumbre y estabilidad" para los vecinos de Castilla-La Mancha.