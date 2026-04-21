El periodista Javier Ruiz, colaborador de EL ESPAÑOL, asume la dirección de Onda Cero en Castilla-La Mancha

Javier Ruiz ha sido nombrado nuevo director regional de Onda Cero en Castilla-La Mancha, según ha informado la cadena este martes a través de una nota de prensa.

Sustituye en el cargo al veterano Óscar San Martín, que se jubiló el pasado 31 de marzo tras una extensa y exitosa trayectoria en la emisora.

Ruiz (Ciudad Real, 1976) es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y ha desarrollado prácticamente toda su carrera profesional en Onda Cero, a donde se incorporó en 1997.

Desde entonces ha pasado por las emisoras de Toledo, Ciudad Real, Alcázar de San Juan y Valdepeñas, asumiendo distintas responsabilidades hasta dirigir durante los últimos tres años las emisoras manchegas.

Considerado uno de los periodistas mejor informados, más influyentes y con una pluma más refinada, Javier Ruiz es colaborador de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, donde publica cada lunes su columna semanal El Alcaná y forma parte habitual del panel de moderadores en los foros organizados por este periódico.

Su trabajo periodístico ha sido reconocido en diversas ocasiones, entre ellas como ganador del Certamen Periodístico Virgen de las Viñas de Tomelloso, uno de los premios mejor dotados económicamente del país. Obtuvo dicho galardón con su artículo La Tierra Santa de Tomelloso, publicado en este periódico.

Credibilidad, pluralidad y cercanía

Desde Onda Cero han señalado que, con este nombramiento, la cadena "consolida su compromiso con una forma de hacer radio basada en la credibilidad, la pluralidad y, especialmente, la cercanía", valores que han convertido a la emisora en un referente informativo en Castilla-La Mancha.

Asimismo, han subrayado que Onda Cero Castilla-La Mancha mantiene en su ADN la vocación de actuar como motor de dinamización social y económica, conectando a los actores institucionales, empresariales, culturales y asociativos de la región con los oyentes, y ofreciendo una información rigurosa y sensible sobre la realidad diaria de la comunidad autónoma.