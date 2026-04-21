Agudo responde a Gutiérrez: "¿De verdad están dispuestos a echar por tierra el Estatuto solo porque quieren más políticos?"

La secretaria general del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha respondido con dureza al secretario de Organización del PSOE castellanomanchego, Sergio Gutiérrez, tras la carta que este ha remitido a la dirección nacional del PP a cuenta del bloqueo de la reforma del Estatuto de Autonomía.

En una misiva fechada este martes, Agudo ha cargado contra el dirigente socialista y ha asegurado que su planteamiento parte de "una premisa absolutamente falsa y retorcida, mintiendo desde el primer párrafo".

En este sentido, ha defendido que es el PSOE quien está "anteponiendo sus intereses partidistas al bienestar y la calidad de vida de los castellanomanchegos".

La dirigente 'popular' ha negado que su partido esté "dinamitando el consenso político y social" en las Cortes regionales y ha devuelto la acusación al PSOE, al que ha acusado de querer "dilapidar ese acuerdo" para aumentar el número de diputados.

"Es obvio que ustedes quieren más políticos en Castilla-La Mancha, quieren tener más cargos, más prebendas partidistas, más coches oficiales", ha afirmado, frente a un PP que, según ha dicho, apuesta por "más profesionales sanitarios, más profesores, mejores hospitales y colegios".

Agudo ha enmarcado el choque en el debate sobre el número de parlamentarios que debe recoger el nuevo Estatuto y ha criticado que la carta de Gutiérrez "solo habla de aumentar los diputados" sin abordar, a su juicio, cuestiones clave como la sanidad, la educación, el agua o la financiación autonómica. "No hablan de nada de eso, que es lo verdaderamente importante", ha señalado.

Además, ha reprochado al PSOE que pretenda "saltarse las instituciones" y no respete el papel del Congreso de los Diputados en la tramitación del Estatuto, defendiendo el derecho de la Cámara a debatir y enmendar el texto.

En su respuesta, la secretaria general del PP ha recordado también que la enmienda presentada por su partido para mantener el tope de diputados no es nueva, ya que, según ha indicado, fue registrada el 24 de octubre de 2024 en las Cortes de Castilla-La Mancha. Asimismo, ha señalado que el Estatuto ha recibido un total de 97 enmiendas, 21 de ellas del PSOE.

Diferente en Extremadura

La carta de Agudo llega después de que Gutiérrez pidiera al PP retirar la enmienda que mantiene bloqueada la reforma y cuestionara la posición de los 'populares' en comparación con Extremadura, donde, según denuncia, sí han aceptado condiciones diferentes sobre el número de diputados.

En este contexto, la dirigente del PP ha concluido con una pregunta dirigida a los socialistas: "¿De verdad están dispuestos a echar por tierra el Estatuto de Castilla-La Mancha solo porque quieren más políticos?".