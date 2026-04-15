El Gobierno de Page festeja la restauración de la carrera sanitaria: "Hemos reconstruido el edificio que demolió el PP"

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha presumido de la "gran noticia" que ha supuesto el principio de acuerdo para recuperar la carrera profesional sanitaria, una novedad que ahonda en la "reconstrucción de la sanidad pública" de la región.

La consejera portavoz, Esther Padilla, ha asegurado que el pacto entre los sindicatos sanitarios y el Sescam alivia el "erial que nos dejaron" las decisiones tomadas por el Gobierno de María Dolores de Cospedal, un Ejecutivo que cesó tras las elecciones autonómicas de 2015.

Según Padilla, con Emiliano García-Page al frente de la Junta de Comunidades se "ha culminado al cien por cien la recuperación de derechos y de la carrera profesional". "Llevamos 11 años cumpliendo y reconstruyendo el gran edificio que demolió el PP", ha aseverado.

Al respecto, la toledana ha contrapuesto al Gobierno actual con el anterior, un gabinete que "aplicó al cien por cien los recortes, los despidos y la supresión de la carrera profesional". Entre ambos, "el contraste es enorme", ha subrayado.

Padilla ha recordado que con la "infame ley 1/2012", Cospedal eliminó este complemento a los profesionales de la sanidad pública. Como hitos sanitarios, la consejera ha citado "la contratación de los profesionales que despidió el PP, la reanudación de las obras paralizadas de centros de salud y hospitales y la recuperación del equipamiento obsoleto".

En cada uno de estos capítulos "ahora estamos a la cabeza", ha señalado. La Junta presume de "inaugurar centros de salud y hospitales como en ninguna otra región y con tecnología moderna y a la vanguardia gracias a una inversión de 800 millones de euros".

Al mismo tiempo, el Ejecutivo destaca más la contratación de casi 13.000 profesionales sanitarios nuevos, también el pago de las horas extras o la recuperación de complementos.

La portavoz también ha mencionado la restitución de los sábados como días festivos y la aplicación íntegra del máximo de subida salarial que establecía el Estado cada año. "Podríamos habernos acogido al nivel más bajo, pero hemos aplicado siempre el máximo posible", ha explicado.

Asimismo, ha extendido el "destrozo" que sufrió la sanidad a los ámbitos de la educación, los servicios sociales y "la atención que había hacia los ciudadanos por parte de la Administración regional".

Próximos pasos del acuerdo

El próximo lunes se firmará el acuerdo, un acto solemne en el que participará Page. En esa fecha, se ofrecerán nuevos detalles. Posteriormente, el Sescam y la Consejería de Sanidad se reunirán con el gabinete jurídico de la Junta "para empezar a trabajar en la ley que desarrollará el nuevo modelo" de carrera profesional para los profesionales sanitarios.

El 29 de abril se volverán a encontrar para seguir avanzando en esa norma. "Desde el principio ya dijimos que, una vez alcanzado el acuerdo, no solo íbamos a iniciar la negociación sobre la carrera profesional, sino que queríamos hacerlo, además, mediante una ley", ha puntualizado.