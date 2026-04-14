Solventan la cadena de averías que ha dejado sin agua a 44 pueblos de la provincia de Guadalajara

La Mancomunidad de Aguas del Sorbe (MAS) ha informado de que la avería registrada este lunes y que ha afectado al suministro hídrico de 44 municipios de la provincia de Guadalajara, ya ha sido reparada. De esta manera, poco a poco se recuperará la normalidad en el servicio.

Según ha informado la MAS, los trabajos, que se han prolongado durante toda la noche, han consistido principalmente en la sustitución de una válvula dañada y que conformaba la incidencia más compleja dentro de este episodio de "concatenación de varias averías" en distintos puntos de la red.

El vicepresidente de la mancomunidad, Juan Carlos Martín, ha destacado el "esfuerzo realizado por los equipos técnicos y operarios, quienes han trabajado de forma ininterrumpida desde primera hora de la mañana de ayer en condiciones especialmente difíciles, debido a la antigüedad de las infraestructuras y a la complejidad de acceso a algunos elementos de la red".

La incidencia tuvo su origen en la rotura de una conducción en Yunquera de Henares, a la que se sumaron posteriormente problemas en una ventosa en Fontanar y, finalmente, la avería de una válvula clave que no cerraba correctamente debido al "deterioro de sus componentes". Esta situación obligó a cortar ambas conducciones principales.

En total, la incidencia ha afectado al suministro de 44 municipios, incluidos los integrados en la MAS y aquellos abastecidos a través de otras mancomunidades como La Campiña Baja y La Muela. En algunos casos, los depósitos reguladores han permitido mantener el suministro durante más tiempo, mientras que otros municipios han sufrido cortes totales.

Una vez efectuada la reparación, el sistema ha comenzado a recuperar el caudal desde la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP), realizándose una apertura progresiva y controlada de las conducciones para evitar nuevas roturas por sobrepresión.

Este proceso implica que la recuperación del servicio será gradual, siendo los municipios más cercanos los primeros en recibir agua, por lo que aquellos con depósitos más alejados o vacíos tardarán algo más en alcanzar la normalidad.

Según las previsiones técnicas, el suministro quedará plenamente restablecido en un plazo aproximado de tres horas, aunque la normalización completa dependerá del llenado progresivo de los depósitos municipales, añade la confederación.

Envíos de agua

Durante la incidencia, la MAS ha coordinado el envío de agua embotellada para garantizar el abastecimiento en los municipios más afectados y en otros servicios esenciales.

Por su parte, desde la Diputación de Guadalajara ha asegurado que se han coordinado con los ayuntamientos afectados y ha procedido a la distribución de agua embotellada a lugares prioritarios como guarderías, colegios, residencias de mayores y centros sanitarios, donde la necesidad de abastecimiento es más urgente.

Además, han movilizado dos tráileres, con 6.500 litros de agua embotellada cada uno, con destino a los municipios de Marchamalo y Yunquera, y prevén también el abastecimiento a Fontanar y Humanes, tras la solicitud de sus respectivos ayuntamientos, para su posterior distribución entre la población.

Además, la Diputación mantiene contacto permanente con el Hospital Universitario de Guadalajara, considerado un punto especialmente crítico, así como con otros municipios que cuentan con suministro alternativo, como Chiloeches, Yebes y Horche, con el objetivo de utilizarlos como puntos de carga para reforzar el abastecimiento en las localidades afectadas.

Para reforzar el operativo, José Luis Vega ha confirmado que están desplazando cisternas y medios materiales desde distintos centros comarcales de la provincia, como Sigüenza, Cogolludo y Cifuentes, con el fin de atender cualquier necesidad adicional que pueda surgir ante una avería que ha afectado al suministro de 600.000 usuarios de Guadalajara y Madrid.