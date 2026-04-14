Ayuntamiento, Diputación y Junta costearán a partes iguales la renovación de la estación de autobuses de Toledo

La Junta de Comunidades, la Diputación provincial y el Ayuntamiento de Toledo asumirán, a partes iguales, la inversión que permitirá la renovación de la estación de autobuses de Toledo. La obra comenzará en los meses venideros y se extenderá, al menos, hasta el próximo año. El montante para remozar la infraestructura rebasa el millón de euros.

El consejero de Fomento, Nacho Hernando, se ha felicitado por un acuerdo que culmina "muchos meses" de desvelos. El compromiso entre las tres partes permitirá "abordar el muy necesario trabajo de mejora y acondicionamiento" de la maltrecha terminal.

El nuevo marco, suscrito sobre la base del acuerdo preexistente, resuelve el "entramado jurídico" que obstaculizaba la aplicación de las soluciones que la estación requería. Se trata de un edificio de "titularidad regional", ha recordado Hernando. No obstante, el Ayuntamiento dispondrá de su gestión hasta el lejano 2061.

Este vínculo entre el propietario del espacio y quien lo usa "hacía necesario que el Ayuntamiento pusiera de su parte", ha añadido el titular de Fomento.

Se trata de un "punto crítico del transporte de la ciudad", ha recalcado el representante del Gobierno de Emiliano García-Page. De hecho, es la puerta de acceso para miles de personas cada año.

Las "deficiencias y desperfectos" que han caracterizado a este lugar en los últimos años serán subsanados. Los arreglos también incluirán la reparación de las escaleras mecánicas y los ascensores averiados, una queja recurrente de los usuarios. Además, se mejorará la climatización —una partida que asumirá la Junta—.

El Ayuntamiento de Toledo redactará el proyecto y sacará las obras a concurso público. Además, será el encargado del mantenimiento de la estación. El Gobierno regional y la Diputación aportarán la financiación comprometida y velarán por el buen desarrollo de las actuaciones.

"Con este convenio vamos a conseguir una estación más segura, moderna y eficiente", ha subrayado Hernando, quien ha destacado que con la obra por hacer se prestará un "servicio digno a las personas que usan la estación de autobuses".

Además, la revalorización de este enclave abre la puerta a una "vida útil" más extensa y semejante a la de otras terminales de transporte por carretera de la comunidad autónoma, como Alcázar de San Juan o Manzanares. En estas localidades, sus intercambiadores también se destinan a "ocio y restauración".