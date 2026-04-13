Núñez cree que Page insiste a Sánchez con el adelanto electoral porque "ve peligrar su continuidad en la Junta"

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha tildado la petición de elecciones generales anticipadas planteada por Emiliano García-Page como un ejercicio de "hipocresía política". Se trata, según ha lamentado el jefe de la oposición en la región, de unas manifestaciones que no resultan "ni novedosas ni creíbles".

Desde el PP creen que este tipo de planteamientos que desbordan la realidad política de la comunidad autónoma obedecen a una estrategia que Page desempolva "cuando atraviesa por un mal momento político o de expectativas electorales".

Durante la jornada inaugural de la sexta edición del Wake Up, Spain! que organiza EL ESPAÑOL, Núñez ha asegurado que esta propuesta replica "un patrón conocido que se repite cada vez que Page ve peligrar su continuidad al frente de la Junta".

🔵 España tiene una proyección sin límites, pero para aprovechar todo su potencial es imprescindible caminar alineados con los países de nuestro entorno y con las instituciones europeas.



He tenido la oportunidad de asistir al foro ‘Wake Up Spain’, organizado por @elespanolcom,… pic.twitter.com/PJuEL9vIX0 — Paco Núñez (@paconunez_) April 13, 2026

El PP regional ha relacionado la sugerencia de Page a Pedro Sánchez como un señuelo del que se sirve en una coyuntura en que "se evidencia su nefasta gestión en sanidad, el campo se siente abandonado, hay un infierno fiscal en la región y un tejido productivo desatendido".

Las críticas que el toledano ha vertido contra el Gobierno central en una entrevista publicada por ABC han sido tachadas de inconsistentes por el PP. "Page recurre a lo de siempre: culpar a Sánchez mientras sigue sosteniéndolo".

El barón socialista lleva más tiempo pendiente "de su posicionamiento interno en el PSOE que de gobernar Castilla-La Mancha", ha criticado Núñez.

El responsable del PP regional le ha afeado el uso de "los medios de comunicación nacionales para construir un perfil político personal en el que intenta aparentar una moderación que luego desmiente con los votos de sus diputados".

En estas intervenciones, el jefe del Ejecutivo regional evita "hablar de la región y de sus problemas". Para el principal partido de la oposición "el problema no es solo lo que dice, sino lo que deja de decir", un comportamiento que les lleva a concluir que a Page "le importa muy poco lo que sucede en la región que preside".

Los ocho, clave "para sustentar" a Sánchez

Al respecto, ha subrayado que el PSOE de Castilla-La Mancha dispone de ocho diputados en el Congreso "con los que puede acabar con la legislatura cuando él quiera". Sin embargo, estos parlamentarios "están siendo decisivos para sustentar el actual Gobierno" y han secundado todas las votaciones parlamentarias que se han celebrado desde 2023.

"Por un lado, dice que el Gobierno no sirve y está agotado; por otro, sus ocho diputados le aprueban todas y cada una de las medidas que pone en marcha", ha criticado Núñez.

De esta forma, el máximo responsable del PP regional ha criticado que Page "intente, de nuevo, engañar a los castellanomanchegos" con ese tono crítico hacia Sánchez mientras los representantes de las cinco provincias en el Congreso "votan exactamente lo contrario".

Núñez ha recordado que, en este grupo de diputados, se encuentra el secretario de Organización del PSOE regional y mano derecha de Page, Sergio Gutiérrez.

El número dos de los socialistas de la región "ha avalado con su voto todas las decisiones de Sánchez, decisiones que se toman por el núcleo de máxima confianza de Page".