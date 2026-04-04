Controlado el incendio forestal declarado en Henarejos, en la Serranía Baja de Cuenca

Efectivos de la lucha contra el fuego de Castilla-La Mancha, junto a refuerzos procedentes de la Comunidad Valenciana y algunos medios adscritos al Ministerio para la Transición Ecológica, han controlado en la tarde de este domingo el incendio forestal que se declaró este sábado en el municipio conquense de Henarejos, en la Serranía Baja de Cuenca.

El despliegue ha contado en las labores de extinción, desde que fue detectado a las 12:57 horas de este sábado, seis medios terrestres, con cinco medios aéreos y 62 personas, según el sistema Fidias.

Además según ha informado el 112 de la Comunidad Valenciana, la Junta de Comunidades ha solicitado al Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat la movilización de dos medios aéreos para colaborar en la extinción del incendio.

El @gobjccm solicita al Centro de Coordinación de Emergencias de la @generalitat la movilización de dos medios aéreos para colaborar en la extinción de un incendio forestal en Henarejos, Cuenca. — Emergències 112CV (@GVA112) April 4, 2026

Se trata de uno de los primeros fuegos de la temporada en la región, un suceso al que las altas temperaturas registradas en el conjunto de la comunidad autónoma, especialmente las que se han producido en la franja oriental del territorio, pueden haber ayudado a propagar.

No obstante, se desconocen las causas que han propiciado las llamas. Desde un perfil en la red social X vinculado a los trabajadores de la Brigada Forestal (BRIF) se ha informado de que a las 20:00 horas la zona afectada se encontraba "en labores de consolidación de perímetro".

El censo de la localidad de Henarejos apenas supera el centenar de habitantes. El municipio se encuentra a unos 20 kilómetros de la Comunidad Valenciana en la Serranía Baja conquense.