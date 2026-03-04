El PP exige la dimisión de Sergio Gutiérrez por apoyar la postura de Pedro Sánchez ante el conflicto en Irán

La secretaria general y portavoz parlamentaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha exigido al presidente regional, Emiliano García-Page, el cese del secretario de Organización del PSOE, Sergio Gutiérrez, por defender el "desplante de Pedro Sánchez a EEUU que aísla a España en el conflicto de Irán".

Así se ha referido Agudo a las declaraciones del socialista valorando positivamente la posición adoptada por Pedro Sánchez ante la guerra de Irán.

Agudo ha criticado que se haya alineado con el Gobierno socialista del país, "que ha sido felicitado por los ayatolás, que lapidan a mujeres y cuelgan a los homosexuales".

La 'popular' ha defendido la idea de preservar la relación con Estados Unidos y no contemporizar con el régimen iraní. "No respeta los Derechos Humanos, masacra a sus propios ciudadanos y persigue el armamento nuclear", ha lamentado.

Asimismo, ha pedido que se preserve la relación con EEUU como socios de la Unión Europea y ha exigido al PSOE regional que "abandone esa política de doble cara, en la que un día salvan a Sánchez y otro llenan los medios de comunicación de titulares en los que parece que le lleva la contraria".

"Es momento de terminar con el teatro de Page. No puede ser que tenga a diputados de su extrema confianza sentados en la bancada del PSOE en el Congreso de los Diputados y no aproveche para forzar una convocatoria electoral", ha sentenciado.

Gutiérrez respalda la decisión

El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, ha valorado la posición del Ejecutivo de Pedro Sánchez ante la guerra en Irán este mismo martes. Para el socialista, España "acierta al reclamar el cumplimiento de la legalidad internacional en la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán".

"Es muy difícil no estar de acuerdo con la decisión del Gobierno de España de no apoyar una guerra que no cuenta con el respaldo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Creo que el PP se equivoca al no pedir que las reglas del orden internacional se cumplan con excepciones", ha afirmado.

Asimismo, ha considerado que "hay que hacer un esfuerzo importante por parte de los estados de la Unión Europea, porque ni Trump ni Irán deberían romper la unidad política de los 27".

"Esta unidad la rompió el PP con la guerra de Irak, pero no puede ocurrir con Irán", ha indicado.

Amenaza

Asimismo, ha valorado la amenaza comercial a España por parte del presidente de los Estados Unidos. Para Gutiérrez, Donald Trump ha vuelto a demostrar "que va más de matón que de líder del mundo libre".

Y ha agradecido que la Unión Europea haya salido en defensa de la soberanía de España y de sus intereses económicos. "Trump debe tener en cuenta que, en un mercado común, cuando se ataca a un país, se ataca a todos", ha finalizado.