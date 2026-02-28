Castilla-La Mancha Media celebra seis Premios Iris en una década y refuerza su trayectoria en su 25 aniversario

Castilla-La Mancha Media (CMM) consolida su posición como una de las radiotelevisiones autonómicas más destacadas del país tras obtener seis Premios Iris de la Academia de la Televisión en los últimos diez años, unos galardones que reconocen la calidad, la innovación y el compromiso social de sus contenidos coincidiendo además con el 25 aniversario del ente público.

Estos reconocimientos reflejan la evolución experimentada por la cadena en la última década, marcada por la apuesta por formatos innovadores, contenidos de servicio público y una programación orientada a la ciudadanía.

El recorrido comenzó en 2016, cuando el programa documental Ruedos con historia fue distinguido como Mejor Programa Autonómico por su divulgación del patrimonio arquitectónico y cultural vinculado a las plazas de toros emblemáticas.

Tres años después, en 2019, CMM recibió el Premio Iris del Jurado por Los Investigadores, un proyecto educativo y transmedia protagonizado por estudiantes de Castilla-La Mancha que resolvían retos científicos en sus centros educativos, fomentando la curiosidad, el pensamiento crítico y la participación juvenil.

Década de reconocimientos

En 2021, el reconocimiento recayó en Héroes Anónimos, premiado como Mejor Programa Autonómico por visibilizar historias reales de solidaridad, superación y compromiso social, consolidándose como uno de los espacios más representativos de la cadena.

Posteriormente, en 2023, el galardón fue para Gente Maravillosa, adaptación de un formato de cámara oculta con finalidad social que promueve valores como la empatía y la convivencia frente a situaciones de discriminación o injusticia.

La lista de premios continuó creciendo en 2024 con Atrápame si puedes, distinguido también como Mejor Programa Autonómico gracias a su combinación de entretenimiento, dinamismo y participación ciudadana, que lo ha convertido en uno de los concursos más seguidos de la televisión regional. El sexto Premio Iris llegó en 2025 con En Compañía, un programa centrado en combatir la soledad no deseada, especialmente entre personas mayores, cuyo enfoque cercano y humano ha tenido un impacto directo en miles de espectadores.

Desde CMM destacan que estos galardones evidencian la solidez del proyecto audiovisual desarrollado durante esta etapa, en la que la radiotelevisión pública ha reforzado su identidad como medio moderno, cercano y comprometido con la sociedad castellanomanchega. La combinación de innovación, servicio público y apuesta por la identidad regional ha permitido a la cadena competir en el ámbito nacional sin perder su esencia.

La consecución de estos premios coincide con la celebración del 25 aniversario de Castilla-La Mancha Media, un momento simbólico que pone en valor la evolución del ente desde su creación hasta convertirse en un referente informativo, cultural y social en la región. Este cuarto de siglo llega marcado por la transformación digital, la consolidación de nuevos formatos y la expansión de su plataforma multimedia, reforzando su papel como servicio público esencial y su vínculo con la ciudadanía.