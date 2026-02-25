El PP de Castilla-La Mancha pide explicaciones por el caso Bono y el PSOE confía en que "responda a todo" en la comisión del Senado

El exministro de Defensa, expresidente del Congreso y expresidente de la Junta de Castilla-La Mancha, José Bono, tendrá que acudir al Senado para comparecer en la comisión de investigación por el caso 'Koldo'. Ante la presunta implicación en la trama, el PP regional ha pedido explicaciones al PSOE, mientras que la Junta y los socialistas creen que Bono "responderá a todas las preguntas" y han acusado de "hipocresía" a los 'populares'.

Por su parte, la portavoz del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Alejandra Hernández, ha pedido al PSOE regional explicaciones tras las informaciones publicadas por EL ESPAÑOL acerca de los presuntos favores urbanísticos que Bono pidió al Ministerio de Transportes en beneficio de un cliente con el que Bono comparte sede y negocios en República Dominicana.

"Como cada vez que ocurre algo que al PSOE no le viene bien, el PSOE guarda silencio. Lo que estamos viendo no es un caso aislado. Es la consecuencia de un modelo político completamente agotado: el modelo socialista. Un modelo que ha fracasado en España y en Castilla-La Mancha", ha lamentado.

Asimismo, ha criticado que el modelo del PSOE sea "normalizar el silencio, la mentira y la falta de explicaciones".

"El PP seguirá defendiendo la transparencia y el derecho de los ciudadanos a saber la verdad", ha asegurado.

"Bono responderá"

Por su parte, la consejera portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, se ha mostrado convencida de que Bono "responderá a todas las preguntas que le hagan en la comisión de investigación".

"Dará todas las respuestas a cada pregunta que le hagan y seguramente con muchos detalles. Respeto absolutamente el trabajo de las cámaras y de las comisiones de investigación, por lo que confío en que se den las respuestas pertinentes", ha afirmado.

Asimismo, ha recordado al PP que "estaría bien que se preocupasen también cuando comparecen sus compañeros y compañeras y no dan respuestas o evaden las preguntas, como las comparecencias de María Dolores de Cospedal o de Andrés Gómez Gordo".

"No hay caso Bono"

En la misma línea ha respondido a las preguntas el portavoz de Empleo y Agricultura del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Antonio Sánchez Requena. Ha asegurado que "no hay caso Bono" y ha destacado el "respeto total" del PSOE regional al Senado.

"No hay caso del presidente José Bono. En el PSOE regional no hay situaciones de corrupción durante los años de gestión al frente del Gobierno regional", ha asegurado.

Asimismo, ha acusado de "hipocresía" al PP de Castilla-La Mancha. "Llama la atención que el PP se preocupe de Bono y no mire para otro lado al valorar escándalos de corrupción con sentencia que afectan a los 'populares'", ha afirmado.