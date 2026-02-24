Núñez señala al "socialismo" como "verdadero y principal problema de Castilla-La Mancha"

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha asegurado que “el verdadero y principal problema que tiene Castilla-La Mancha es el socialismo” con una “gestión sanitaria nefasta, graves problemas en infraestructuras y un campo asfixiado por la falta de rentabilidad”, y donde “escándalo tapa a escándalo en el panorama nacional”

Así lo ha dicho durante una entrevista en esRadio Guadalajara, donde ha afirmado que la región atraviesa “un momento alarmante” tanto en el ámbito político como en la gestión de los servicios públicos, algo que es responsabilidad directa del PSOE.

El presidente regional del PP ha criticado la actitud de Emiliano García-Page, ya que su política se basa en “anteponer los intereses de su partido a los intereses de los castellanomanchegos” porque “los diputados de Page han respaldado en el Congreso iniciativas como la ley de amnistía o la rebaja del delito de malversación”.

Por lo que “mucho lamento público, pero a la hora de la verdad siempre protegen al PSOE”, ha afirmado Núñez, que ha añadido que “si Page quisiera, podría contribuir a poner fin a la legislatura de Pedro Sánchez, pero no lo hará porque su prioridad es su partido”.

De otro lado, Núñez ha mostrado su apoyo a agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha, destacando que “no les falta razón cuando salen a la calle”, al tiempo que ha denunciado la incertidumbre en torno a la PAC y las consecuencias del Pacto Verde europeo y de la Ley de Restauración de la Naturaleza, medidas que considera “nefastas para el campo de Castilla-La Mancha”.

Además, ha defendido la necesidad de garantizar precios justos y facilitar el relevo generacional para asegurar el futuro del sector primario porque “sin rentabilidad no habrá jóvenes que se incorporen al campo y sin agricultura y ganadería no se entiende nuestra tierra”.

Plan contra las listas de espera

En materia sanitaria, Núñez ha asegurado que Castilla-La Mancha registra actualmente “las peores listas de espera del país”, por lo que se ha comprometido a poner en marcha un Plan de Choque al frente del Gobierno regional.

Entre las propuestas, ha incidido en la recuperación de la Carrera Profesional Sanitaria, la modernización de la Atención Primaria y el refuerzo de plantillas para hacer frente al déficit de médicos por habitante que sufre la comunidad.

“No podemos permitir que los castellanomanchegos esperen más que nadie para una consulta, una prueba diagnóstica o una intervención quirúrgica”, ha dicho, al tiempo que ha aseverado que “en una legislatura es posible revertir esta situación si hay voluntad política y gestión eficaz”.

Núñez ha incidido en que Castilla-La Mancha “necesita un cambio político urgente” y ha asegurado que el PP está preparado para liderarlo “con gestión, transparencia y eficacia frente al modelo socialista que tanto daño está haciendo a Castilla-La Mancha”.