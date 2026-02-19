Toledo arropa al diputado del PP Jaime de los Santos en la presentación de su segunda novela: "Un intelectual valiente"

La Sala Capitular del Ayuntamiento de Toledo ha acogido este jueves la presentación de la segunda novela del escritor, historiador y político, Jaime de los Santos, titulada 'El Evangelio según Caravaggio'.

El acto ha estado presidido por el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, y ha contado con la asistencia de representantes institucionales, culturales y sociales de la ciudad y de la provincia, que han arropado al también diputado en el Congreso y vicesecretario de Educación e Igualdad del PP.

Velázquez ha ensalzado la trayectoria de Jaime de los Santos, "un intelectual valiente que no esquiva los temas complejos y que aborda la historia desde el rigor y la sensibilidad". Y ha destacado la importancia de acoger este tipo de actos en la Sala Capitular, diseñada por Juan de Herrera, como muestra del "compromiso del Ayuntamiento con la cultura".

El regidor se ha referido al éxito de la primera novela de Jaime de los Santos, también presentada en Toledo. Y ha destacado que en la nueva obra el autor se enfrenta a la "figura de Caravaggio, un artista auténtico que vivió como pintó y pintó como vivió, al límite".

"Toledo, lugar infinito"

Por su parte, Jaime de los Santos ha agradecido el cariño del alcalde y ha elogiado el compromiso del Ayuntamiento con la cultura y la protección del patrimonio.

"Toledo es un lugar infinito e irrepetible, un espacio para perderse y para reencontrarse con la belleza", ha expresado, a la vez que ha defendido la conexión entre política y cultura como "herramientas para mejorar el mundo, hacerlo más bello y dar respuesta a los grandes problemas universales".

Por último, ha augurado que Toledo "será Capital Europea de la Cultura". "La Valeta (Malta), donde están algunas de las pinturas de Caravaggio más importantes, ya tiene asegurada la Capitalidad Europea de la Cultura. Espero que Toledo sea la ciudad que la acompañe", ha sentenciado.