El PP asegura que Page hizo "pasar bochorno a todos los castellanomanchegos" desde El Hormiguero

La secretaria general y portavoz parlamentaria del PP de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha afirmado este jueves que el presidente regional, Emiliano García-Page, hizo pasar "bochorno" a los castellanomanchegos durante su participación en El Hormiguero.

Agudo ha acusado al jefe del Ejecutivo autonómico de "fingir indignación" con el Gobierno de Pedro Sánchez, siendo "él mismo, con los votos de sus diputados en el Congreso, el que lo sostiene".

La dirigente popular ha asegurado que vio al presidente autonómico en El Hormiguero y ha aseverado que solo se refirió a Castilla-La Mancha para decir que la sanidad "va bien", que "sabemos hacer carreteras" o para afirmar que las empresas "hacen cola" para enchufarse a la luz.

Agudo, durante una rueda de prensa, ha continuado señalando que "peor aún" fue cuando Page justificó las "andanzas" de José Luis Rodríguez Zapatero diciendo que no cree que actúe con intereses económicos y ha reiterado que "vaya bochorno nos hizo pasar ayer Emiliano García-Page a todos los castellanomanchegos en la televisión".

La secretaria general del PP regional se ha mostrado convencida de que la política "es algo más que sacar aplausos en un programa de televisión, que hacer chistes sin gracia o chascarrillos de barra de bar".

En este sentido, ha recordado que Page "es quien sostiene con sus votos al gobierno de la corrupción, de los prostíbulos y de los acosadores sexuales del PSOE", ha concluido.

He escuchado lo que dice Page en el Hormiguero. Algunas cosas me parecen bien, el problema es que, cuando llega el momento de la verdad, tanto él en el Congreso Federal de Sevilla, como sus 8 diputados en el Congreso pleno tras pleno, han votado siempre para sostener a Pedro… — Paco Núñez (@paconunez_) February 18, 2026

Nada más finalizar el programa, el presidente del PP castellanomanchego, Paco Núñez, también hizo un comentario en la red social 'X'.

"He escuchado lo que dice Page en El Hormiguero. Algunas cosas me parecen bien, el problema es que, cuando llega el momento de la verdad, tanto él en el Congreso Federal de Sevilla, como sus 8 diputados en el Congreso pleno tras pleno, han votado siempre para sostener a Pedro Sánchez", lamentó Núñez.

El líder regional de los populares recordó: "Han votado a favor de la amnistía, de rebajar el delito de malversación, o de pactar con Bildu. Han votado sí a todas las decisiones de Sánchez, incluso al nombramiento de Santos Cerdán como número dos de su partido".

"Mucho titular y mucha distancia en plató, pero a la hora de votar, siempre lo mismo. Votar todo con Sánchez", finalizó.