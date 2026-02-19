Page sobre Pedro Sánchez en El Hormiguero: "Pasará a la historia de manera muy diferente a la que le gustaría"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha vaticinado que el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pasará a la historia "de una manera muy diferente a la que él gustaría".

El barón socialista ha asistido por segunda vez como invitado al programa de Atresmedia El Hormiguero, donde ha repasado la actualidad política junto a su conductor Pablo Motos y, entre muchos temas, ha analizado el momento que vive su partido, el PSOE, tras los malos resultados cosechados en las elecciones de Extremadura y Aragón, y la proyección que se dibuja hacia 2027, año en el que coincidirán elecciones generales, autonómicas y municipales si no hay adelanto electoral.

En este sentido, ha alertado del riesgo que supone "reducir todo el proyecto político" del partido "al interés de una persona" en alusión al presidente del Gobierno y secretario general socialista.

Como muestra, se ha referido a las declaraciones efectuadas por Sánchez desde India este mismo miércoles en las que achacaba la pérdida de votos en los dos últimos comicios autonómicos a la alta abstención entre el electorado de izquierdas y llamaba a una estrategia de movilización de estos votantes de cara a los próximos comicios generales.

"O se ha equivocado o no se ha sabido explicar pero creo que es una declaración de intenciones y me ha sonado mal", ha reconocido Page, quien ha recordado a Sánchez la necesidad de no incurrir en los mismos errores que también llevaron al PSOE a perder gobiernos autonómicos y municipales en 2023. "El 90 % de lo que se ha valorado ahora y ya ocurrió entonces es política nacional. Tiene que recordar también que es secretario general de los territorios", ha advertido.

En cualquier caso, ha reconocido que hoy por hoy la "marca PSOE hoy por hoy está muy tocada" dentro de un contexto político nacional que ha entrado en "unos niveles de degradación como no me podía imaginar".

Críticas de la secretaria de Organización

Page, como barón más díscolo con las políticas del Gobierno, también se ha referido a los ataques que sufre desde las filas socialistas. La última, la de la secretaria de Organización, Rebeca Torró, quien este fin de semana le situaba en una entrevista en el "marco político del PP".

En cuanto a estas palabras, ha argumentado que "quienes reparten los carnés de izquierdas, lo hacen en función de cómo insultas a la derecha", mientras que en su caso, como único barón socialista que actualmente gobierna con mayoría absoluta, "me lo he ganado ganando elecciones".

"Les disculpo cuando dicen eso", ha proseguido el político toledano, para después añadir que "tienen la brújula muy mareada".

"Han llegado a pensar que es de izquierdas pactar privilegios fiscales para una parte a costa del resto -en relación a la propuesta del nuevo marco de financiación autonómica-, rebajar las penas de malversación o ceder a los independentistas la gestión de los inmigrantes como un ICE a lo Trump. Si piensan que todo esto es de izquierdas, tienen la brújula muy mareada", ha insistido.

El presidente castellanomanchego también ha opinado sobre las acusaciones de este estilo que han sufrido otros políticos históricos del PSOE como el expresidente Felipe González tras deslizar su intención de votar en blanco en las próximas elecciones o el fallecido Javier Lambán, a quien el ministro para la Transformación Digital y la Función Pública, Óscar López, afeó no haber hecho oposición en Aragón tras perder el Gobierno en las últimas autonómicas.

De Felipe González, a quien ha definido como "un líder con mayúsculas", ha reflexionado que ha sido blanco de "una campaña que coincidió con la noticia de que España no fue invitada a la Cumbre Europea", por lo que ha confesado que le ha molestado de manera especial que "le hagan una campaña tan gratuita, aunque se equivoque en lo que dice".

Respecto a Lambán, también ha reconocido que le "dolió y mucho" y por eso tardó varios días en reaccionar. "Muchos le hemos acompañado en sus dos últimos años de vida que han sido muy duros. Lo que le han dicho no se lo merece nadie, es de las cosas más feas que he escuchado en mucho tiempo y además dichas por parte de un compañero", ha lamentado.

Dudas sobre su continuidad

Por último, el barón socialista no ha despejado la duda de si en 2027 se presentará a la que sería su cuarta reelección como presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha tras desbancar en 2015 al PP de María Dolores de Cospedal con el apoyo de Podemos y sacar mayoría absoluta en 2019 y 2023.

Pese a reconocer que se encuentra "en el mejor momento" de su vida tanto en lo político como en lo personal, ha asegurado "no tener claro" si repetirá y en cualquier caso ha expresado que "no hay nadie imprescindible ni indispensable".

Pablo Motos y Emiliano García-Page durante la entrevista en 'El Hormiguero'.

No obstante, ha puntualizado que tiene "mucha ilusión" y ha valorado que en Castilla-La Mancha, aunque hay "muchas cosas por mejorar", la gestión de su Ejecutivo está saliendo "francamente bien".

"Si lo juzgara por lo que me encuentro en la calle, por toda España, de verdad que estoy muy bien", ha insistido el político toledano al tiempo que ha aprovechado para descartar, una vez más, ambiciones más allá de las fronteras de su comunidad autónoma.

"No tengo ninguna aspiración política nacional ni estoy en ninguna intriga", ha respondido cuando Motos ha apuntado que si Page se presentase a las elecciones provocaría "un vuelco" en los resultados del PSOE.

"No lo creo", ha zanjado respecto a esa afirmación.