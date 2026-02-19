Manuela Carmena y la ONG Solidaridad Enfermera, entre las galardonadas por Castilla-La Mancha con motivo del 8M

Sara Simón durante la rueda de prensa celebrada en el Palacio de Fuensalida. JCCM

La abogada laboralista y exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y la ONG Solidaridad Enfermera han sido galardonadas con el X Premio Internacional a la Igualdad de Género Luisa de Medrano, que el Gobierno regional entregará el 6 de marzo en Chinchilla de Montearagón (Albacete) con motivo del 8M.

La consejera de Igualdad, Sara Simón, ha presentado este jueves en rueda de prensa la campaña 'Castilla-La Mancha, con M de mujeres', que incluye 819 actividades durante todo el mes de marzo a través de la red de centros de la mujer.

El acto institucional en Chinchilla servirá como epicentro de los homenajes, en el que además de Carmena y Solidaridad Enfermera se entregarán otros diez reconocimientos a nivel regional.

Sara Simón durante la rueda de prensa celebrada en el Palacio de Fuensalida. JCCM

Manuela Carmena recibe el galardón individual por su trayectoria rompiendo techos de cristal como abogada, jueza, magistrada y alcaldesa, imprimiendo a la política una nueva forma de hacer, más dialogante y comprometida.

Referentes en igualdad

Según Simón, Carmena es "una gran mujer defensora de los Derechos Humanos, de la justicia social y de la igualdad entre mujeres y hombres, que ha dado valor al cuidado desde un prisma igualitario y ha combatido toda violencia machista".

Por su parte, Solidaridad Enfermera, promovida por el Consejo General de la Enfermería, ha sido reconocida por su labor colectiva en favor de la igualdad de género, destacando su trabajo en talleres de prevención de violencia de género en centros educativos, campañas de capacitación en salud sexual y reproductiva dirigidas a personas migrantes y en situación de vulnerabilidad, y programas de apoyo psicosocial a supervivientes de la violencia.

Además, ha impulsado la participación de mujeres en roles de liderazgo y ha fortalecido la autonomía femenina en zonas rurales con alta desigualdad.

Reconocimientos provinciales

A estos dos galardones se suman los reconocimientos provinciales, que buscan destacar a mujeres y colectivos que luchan por la igualdad y que se han convertido en referentes en sus territorios.

En Toledo, recibirán el premio la Asociación Cultural de Mujeres Atenea y María Camisón por su proyecto de emprendimiento Alhaja Cerámica y la creación de la Asociación MIA.

En Cuenca, la escritora Luz González Rubio y la Asociación Pro Salud Mental Vivir con el proyecto ‘Arte a dos manos’. En Ciudad Real, los reconocimientos recaerán en Visitación Arcos y la Asociación Lantana.

Presentación de la campaña institucional del 8 de marzo. JCCM

En Guadalajara, serán premiadas la profesora universitaria Concepción Carrasco y la entidad Acisjf Guadalajara, mientras que en Albacete recibirán el galardón Milagros Morales y la Asociación de Mujeres Empresarias de Albacete y Provincia (Amepap).

Simón ha destacado que estos reconocimientos "visibilizan referentes que luchan por la igualdad y transforman la sociedad" y ha resaltado la importancia de reconocer el trabajo de quienes protegen a las mujeres víctimas de violencia machista y fomentan oportunidades igualitarias.

Reivindicar el camino

Respecto a las actividades programadas por toda Castilla-La Mancha durante marzo, la consejera ha explicado que incluyen exposiciones, presentaciones de libros, actividades culturales y reivindicativas, todas con el objetivo de "tejer redes entre mujeres" y visibilizar historias inspiradoras que sirvan como referentes.

Finalmente, la titular de Igualdad ha hecho un llamamiento a la participación en las manifestaciones del 8 de marzo, invitando a hombres, mujeres e instituciones a respaldar al movimiento feminista.

Según Simón, esta fecha es una oportunidad para "recordar a las mujeres luchadoras que nos precedieron, evaluar el camino recorrido y coger impulso para avanzar hacia un futuro en el que las mujeres tengamos reconocimiento, oportunidades reales y podamos vivir libres de violencia machista".