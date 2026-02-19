Llega el calor primaveral en pleno mes de febrero en Castilla-La Mancha: hasta 20°C a partir de este día

Las claves nuevo Generado con IA Castilla-La Mancha vivirá un episodio de calor inusual para febrero, con temperaturas que superarán los 20°C y podrían alcanzar los 25°C en el sur. El aumento de temperaturas se debe a la dorsal subtropical y al anticiclón de las Azores, que traerán estabilidad y ausencia de lluvias. El ascenso térmico comenzará el viernes y se mantendrá hasta el martes, con un leve descenso en el norte a partir del martes pero máximas aún elevadas en el resto. Pese al calor diurno, las noches seguirán siendo frías, con mínimas por debajo de 5°C en el interior, por lo que se recomienda precaución.

Castilla-La Mancha se prepara para un anticipo de primavera este fin de semana, con temperaturas que superarán los 20°C en buena parte de la región y podrían alcanzar los 25 °C en zonas del sur, según alertan los expertos de Meteored.

Esta situación, poco habitual para febrero, se debe al ascenso de la dorsal subtropical y a la influencia del anticiclón de las Azores, con presiones altas de 1025 a 1030 hPa.

Como resultado, cesarán las lluvias y los vientos, y los termómetros registrarán valores propios de la primavera.

En Castilla-La Mancha, el ascenso térmico comenzará mañana viernes y se prolongará durante todo el fin de semana y hasta al menos el martes siguiente.

Descenso térmico

El sábado se superarán los 20 °C en gran parte del interior y sur de la región, mientras que el domingo los valores máximos se mantendrán elevados.

Para el lunes 23, se esperan máximas de 20 °C o más en toda Castilla-La Mancha, con los valores más altos en las provincias del sur y centro, donde podrían superar los 25 °C en zonas puntuales.

El martes comenzará un descenso térmico en el norte de la región, aunque los vientos cálidos del sur mantendrán temperaturas agradables en la mayor parte del territorio, con máximas cercanas a los 20 °C.

No obstante, por las noches, las mínimas seguirán bajas, con registros inferiores a 5 °C en gran parte del interior, por lo que se recomienda precaución al combinar temperaturas primaverales durante el día con fríos nocturnos típicos de febrero.

Este episodio de calor adelantado coincide con un patrón similar en gran parte de Europa, donde se esperan temperaturas superiores a lo habitual, mientras que solo los países nórdicos registrarán anomalías negativas en los próximos días.