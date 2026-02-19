La firma de hipotecas en Castilla-La Mancha crece un 23 % durante 2025 y encadena diez meses de ascensos

Castilla-La Mancha ha cerrado 2025 con un total de 21.476 hipotecas construidas sobre viviendas, encadenando así diez meses consecutivos de ascensos interanuales, según los datos difundidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

En el conjunto del año, en la región se firmaron 28.261 hipotecas sobre fincas, de las que 861 correspondieron a fincas rústicas —por valor de 165,6 millones de euros— y 27.400 a fincas urbanas, con un capital que superó los 3.422 millones de euros.

Dentro de estas últimas, además de las hipotecas sobre viviendas, se suscribieron 434 sobre solares y 5.490 sobre otro tipo de fincas urbanas.

En paralelo, durante 2025 se cancelaron en la comunidad 28.022 hipotecas, de las cuales 20.024 afectaban a viviendas. Asimismo, 6.104 préstamos registraron cambios en sus condiciones.

Cifras por provincias

Por provincias, Toledo encabezó la constitución de hipotecas con 11.061 operaciones, seguida de Ciudad Real (5.394), Guadalajara (5.155) y Albacete (4.704). Cuenca, con 1.947 firmas, registró la firma más baja de la región.

Solo en diciembre, el número de hipotecas constituidas sobre viviendas en Castilla-La Mancha aumentó un 30,6 % interanual, hasta alcanzar las 1.745 operaciones, un incremento superior al registrado a nivel nacional (+17,4%). Con este repunte, la región suma diez meses consecutivos de crecimiento.

El capital prestado para la compra de vivienda en diciembre ascendió a 191,69 millones de euros, un 42,15 % más que en el mismo mes de 2024. No obstante, en comparación con noviembre, el capital descendió un 10,5 %.

En total, en diciembre se constituyeron 2.278 hipotecas sobre fincas en la región, con un desembolso conjunto de 245,6 millones de euros.

De ellas, 49 fueron sobre fincas rústicas y 2.229 sobre urbanas, incluidas las 1.745 sobre viviendas, 53 sobre solares y 431 sobre otro tipo de inmuebles.

Durante ese mes, 268 hipotecas modificaron sus condiciones —145 por novación—, mientras que 28 cambiaron de entidad financiera y 95 registraron subrogaciones del deudor. En cuanto a cancelaciones, se extinguieron 2.142 préstamos, 1.511 de ellos sobre viviendas.

Dato nacional

En el conjunto del país, el número de hipotecas constituidas sobre viviendas se disparó un 17,8 % en 2025, hasta alcanzar las 501.073 operaciones, la mayor cifra en 16 años.

El importe medio de las hipotecas para vivienda subió un 12,6%, hasta 163.738 euros, mientras que el capital total prestado aumentó un 32,6%, superando los 82.044 millones de euros.