El PP rechaza la oferta del PSOE de retirar simultáneamente todas las enmiendas a la reforma del Estatuto

La secretaria general del PP de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha rechazado la propuesta que ha lanzado este miércoles el secretario de Organización del PSOE regional, Sergio Gutiérrez, para retirar de forma simultánea las enmiendas parciales al proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía.

Durante una rueda de prensa en Ciudad Real, Agudo ha asegurado que "existen problemas más importantes en la comunidad autónoma que la horquilla de diputados en las Cortes de Castilla-La Mancha".

La dirigente 'popular' ha expresado que el PP de Castilla-La Mancha "ya ha dicho todo lo que tenía que decir en cuando al asunto del Estatuto" y ha recordado que el texto se está debatiendo en el Congreso.

Por ello, ha pedido al PSOE que abandone "esa senda del insulto al PP". Y ha criticado que este mismo martes "Sergio Gutiérrez anunciara un cordón sanitario al PP".

"Las enmiendas presentadas por el PP no se retirarán a petición del PSOE", ha sentenciado la 'popular'.

Oferta del PSOE

Tras las declaraciones de la propia Carolina Agudo este martes cuestionando al PSOE si retirarían sus 21 enmiendas al Estatuto, Sergio Gutiérrez ha aceptado el "órdago" para tratar de salvar la reforma del Estatuto. Por ello, ha lanzado la oferta de retirar todas las enmiendas socialistas con las que los 'populares' no estén de acuerdo si los 'populares' también retiran las suyas.

Esta propuesta llega tras la polémica sobre quién ha roto el consenso alcanzado en las Cortes. El PP defiende que el PSOE ha dinamitado el acuerdo al registrar 21 enmiendas en el Congreso y los socialistas afirma que todos sus cambios son técnicos o estaban previamente consensuados.

El PSOE pone el foco en la enmienda del PP que plantea mantener la horquilla de diputados en las Cortes en un máximo de 35, como en la actualidad. El texto, negociado durante dos años y aprobado en el Parlamento autonómico con el apoyo de PSOE y PP elevaba ese máximo a 55, condicionado a un acuerdo posterior para la futura ley electoral que entraría en vigor a partir de 2031.

Los socialistas consideran que esa enmienda afecta a uno de los pilares del acuerdo político alcanzado en Toledo y supone una rectificación unilateral de lo pactado.