Page deja en el aire si intentará o no repetir en 2027 como presidente de Castilla-La Mancha: "No lo tengo decidido"

Un año después de su primera visita a El Hormiguero, Emiliano García-Page ha vuelto este miércoles a divertirse en el programa de Pablo Motos. Una cita de máxima audiencia televisiva en la que el presidente de Castilla-La Mancha ha vuelto a dejar en el aire si repetirá o no como candidato a la Junta de Comunidades en las elecciones autonómicas previstas para mayo de 2027.

"No lo tengo decidido", ha respondido el dirigente socialista al presentador de Antena 3 cuando falta poco más de un año para los comicios. De presentarse, sería la cuarta vez consecutiva en la que Page optaría a la jefatura del Gobierno castellanomanchego. La primera de ellas, en 2015, desbancó al PP con el apoyo de Podemos, mientras que en 2019 y 2023 obtuvo mayoría absoluta.

Aunque el político toledano ha dicho estar "en el mejor momento" de su vida tanto en lo político como en lo personal, ha asegurado que "no hay nadie imprescindible ni indispensable".

Pese a ello, ha dicho que tiene "mucha ilusión" y que en Castilla-La Mancha, aunque hay "muchas cosas por mejorar", la gestión de su Ejecutivo está saliendo "francamente bien".

"Si lo juzgara por lo que me encuentro en la calle, por toda España, de verdad que estoy muy bien", ha insistido Emiliano García-Page, que pese a su buen momento de popularidad ha vuelto a descartarse como candidato a la Moncloa.

"No tengo ninguna aspiración política nacional ni estoy en ninguna intriga", ha asegurado el barón socialista más díscolo con Pedro Sánchez cuando Motos ha asegurado que si Page se presentase a las elecciones provocaría "un vuelco" en los resultados del PSOE. "No lo creo", ha respondido a esa afirmación.