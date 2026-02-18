Confirmado por Page: estancias de 5 días con pensión completa en balnearios desde 168 € para jubilados

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado una nueva convocatoria del Programa de Termalismo Social que este 2026 contará con hasta 8.536 plazas tras un aumento de 752 vacantes.

Esta medida social, que nació hace más de 20 años, está dirigida a personas mayores de 65 años o mayores de 60 si son pensionistas y busca mejorar su bienestar ofreciendo estancias de 5 días y 5 noches con pensión completa y tratamientos en balnearios de la región.

“Hay que seguir creciendo porque este es un proyecto que empezamos aquí y ha sido imitado por otras comunidades autónomas desde que nos pusimos en marcha", destacó Page este lunes.

Balneario de Fuencaliente.

Esos más de 8.500 jubilados recibirán una ayuda directa de la Junta de 134 euros por persona que se aplican directamente a los precios de los siete balnearios participantes, dejando tarifas altamente competitivas:

Balneario Fuencaliente (Ciudad Real) -168,37 euros.

(Ciudad Real) -168,37 euros. Balneario La Esperanza Reolid (Albacete) - 208,64 euros.

(Albacete) - 208,64 euros. Balneario de Tus Yeste (Albacete) - 208,64 euros.

(Albacete) - 208,64 euros. Balneario Carlos III Trillo (Guadalajara) - 209,80 euros.

(Guadalajara) - 209,80 euros. Balneario Benito Reolid (Albacete) - 244,18 euros.

(Albacete) - 244,18 euros. Balneario Cervantes Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real) - 244,18 euros.

(Ciudad Real) - 244,18 euros. Balneario Concepción Villatoya (Albacete) - 244,18 euros.

Los interesados podrán marcar todos los siete balnearios por orden de preferencia y así maximizarán sus posibilidades de obtener una de las 8.536 plazas.

Una vez adjudicada la plaza, se debe realizar un pago de 40 euros en concepto de reserva en los cinco días siguientes a la notificación. La cantidad restante hasta completar el precio indicado en el listado se abona directamente en el establecimiento.

La tarifa cubre pensión completa, el reconocimiento médico inicial, el tratamiento termal básico y las actividades de ocio. El transporte no está incluido.

La convocatoria se publicará a lo largo de este año en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM). La solicitud se tramitará preferentemente de forma electrónica en la sede electrónica de la JCCM. No es necesario disponer de firma digital, basta con completar el formulario oficial una vez se publique en el DOCM.

En cuanto a requisitos, los principales son estar empadronado en cualquier municipio de Castilla-La Mancha y valerse por sí mismo para las actividades diarias y no poseer contraindicaciones médicas para el uso de aguas termales.