Caballero pide al PSOE "una reflexión profunda" sobre los resultados electorales: "Si no se remedia, será una catástrofe"

El vicepresidente segundo de Castilla-La Mancha y secretario general del PSOE de Ciudad Real, José Manuel Caballero, ha instado al partido nacional a hacer "una reflexión muy profunda" sobre las elecciones extremeñas y aragonesas.

"Si no se remedia, será una catástrofe en términos políticos. No querer verlo o viéndolo no querer debatirlo ni intentar cambiarlo es una irresponsabilidad muy grave", ha expresado en una entrevista con la agencia de noticias EFE.

Por ello, ha pedido a la dirección federal de su partido que haga autocrítica y asuma "qué se está haciendo bien y qué se debe cambiar" para dar la vuelta a las expectativas electorales. Y entre los elementos, para Caballero, están los pactos y acuerdos con fuerzas independentistas.

"Es curioso que en un momento de crecimiento económico tan importante como hay en España, sin duda que es un éxito del Gobierno en la parte que le corresponde, es incomprensible el desafecto ciudadano que existe hacia el Gobierno", ha lamentado.

En cuanto a celebrar las elecciones generales antes de las autonómicas y municipales de mayo de 2027, Caballero coincide con el planteamiento y afirma que la decisión de la fecha le corresponde al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"La inmensa mayoría de los militantes socialistas y especialmente los alcaldes y concejales socialistas están a favor de que los comicios generales sean antes que los autonómicos y municipales", ha asegurado.

Defensa de Page

En este sentido, ha analizado las declaraciones de la secretaria de Organización de su partido a nivel nacional, Rebeca Torró, que afirmó que el presidente autonómico, Emiliano García-Page, "compra el marco del PP".

"En ningún caso se puede considerar que decir lo que se piensa y hacerlo con lealtad, como hace el presidente de Castilla-La Mancha, con el dolor que le supone su militancia y su compromiso con el Partido Socialista Obrero español desde hace décadas, favorece a la derecha y perjudica al PSOE", ha expresado.

Estatuto de Autonomía

Por último, ha valorado la enmienda del PP al proyecto de reforma del Estatuto para mantener la horquilla de diputados en las Cortes como "un quiebro que no esperaba". "Lo menos importante es el contenido de la enmienda o del artículo al que afecta la enmienda, porque lo importante es que no te puedes fiar de quien ha dado su palabra", ha criticado.

Caballero ha reconocido que desde que tuvieron noticia del registro de la enmienda no han mantenido más conversaciones con el PP de Castilla-La Mancha porque "es tan grave que realmente ya no te puedes fiar de quien te ha engañado de una manera tan lacerante".

"Si no son capaces de convencer al Partido Popular nacional de que retire la enmienda, creo honestamente que a los dirigentes regionales del partido no les queda otra salida que retirarse ellos y dejar sus responsabilidades, porque no son dignos de representarlas", ha criticado.

Según ha valorado, la decisión del PP es "muy grave", ya que supone que han traicionado a los castellanomanchegos porque se enmienda de manera absolutamente radical".

"Otros grupos también han presentado enmiendas, pero son más técnicas, de ajuste. No afectan al sentido, la lógica y el pacto acordado en las Cortes de Castilla-La Mancha", ha afirmado.

Asimismo, ha considerado como "lamentable" que el registro de la enmienda sobre el número de diputados haya sido "consecuencia de la imposición por parte de la dirección nacional del PP". "Esto deja muy en evidencia que los dirigentes regionales no solo que no tienen ningún peso y ninguna capacidad de influencia en el conjunto del Partido Popular, sino que directamente no son de fiar", ha sentenciado.