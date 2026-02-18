La borrasca Pedro pondrá en alerta naranja a Albacete este miércoles por rachas de viento de hasta 90 km/h

El tren de borrascas al que está haciendo frente la Península no cesa y ahora es el turno de Pedro, que pondrá en aviso este miércoles a 13 comunidades por viento, olas y nieve. En Castilla-La Mancha afectará notablemente a la provincia de Albacete.

En concreto, a partir de las 21 horas de este miércoles se activará una alerta naranja en la zona de Alcaraz y Segura, por rachas de viento que podrían alcanzar hasta los 90 kilómetros por hora. El aviso se extenderá hasta el mediodía del jueves.

Además, se activarán avisos amarillos por rachas de hasta 70 kilómetros por hora en la zona de La Mancha albaceteña y en Hellín y Almansa.

Previsión del miércoles

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este miércoles en Castilla-La Mancha cielo nuboso o intervalos nubosos. Habrá probables lluvias débiles dispersas por la tarde, más probables en zonas altas y que no llegarán al sureste.

Las temperaturas mínimas irán en ligero descenso o sin cambios y las máximas en descenso que podría ser localmente notable en el Sistema Central y con pocos cambios en el sureste.

El viento soplará flojo del sur, aumentando a partir de mediodía a oeste y suroeste moderado.