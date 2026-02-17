El PP regional exige explicación por la pérdida de "al menos 35 millones" de fondos europeos destinados al medio rural

El vicepresidente de las Cortes de Castilla-La Mancha y vicesecretario de Institucional del PP-CLM, Santiago Lucas-Torres. PP CLM

El Partido Popular de Castilla-La Mancha ha denunciado la "grave situación" que atraviesa la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, tras la pérdida de "al menos 35 millones de euros" del Programa de Desarrollo Rural 2014-2022.

Santiago Lucas-Torres, vicepresidente vicesecretario de Institución del PP en Castilla-La Mancha, ha señalado que no se trata de "una cifra abstracta", sino de recursos destinados a la modernización de explotaciones, la incorporación de jóvenes agricultores, la innovación y la competitividad del medio rural.

"El problema no está en Europa ni en los profesionales del campo, sino en quien gobierna" ha subrayado Lucas-Torres, al denunciar lo que considera un "fracaso político de gestión" del Ejecutivo autonómico.

Según el dirigente 'popular', la pérdida de fondos supondrá menos inversiones, menos empleo, menor relevo generacional y, en definitiva, menos futuro para el sector rural.

Explicaciones necesarias

Además, ha criticado el contraste entre la exigencia administrativa que sufren los beneficiarios de ayudas y la incapacidad del Gobierno regional para ejecutar los recursos disponibles.

Lucas-Torres ha avanzado que el PP ya ha registrado iniciativas parlamentarias para que el Ejecutivo autonómico explique qué ha ocurrido, quien es el responsable y qué medidas se adoptarán para evitar nuevos episodios similares.

Asimismo, ha anunciado que exigirán responsabilidades políticas por lo que considera "una negligencia grave en la gestión de fondos europeos destinados al campo".

"Cuando se pierde dinero del campo, se pierde empleo, se pierde relevo generacional y se pierde futuro, porque Castilla-La Mancha no puede permitirse un gobierno que deja escapar ayudas mientras agricultores y ganaderos luchan cada día por salir adelante", ha enfatizado.

Deterioro técnico

Lucas-Torres ha cuestionado públicamente si el consejero, Julián Martínez Lizán, "puede dormir tranquilo con todo lo que está ocurriendo en su departamento".

Además, ha descrito la situación del sector agrario regional como uno de sus momentos más difíciles, con agricultores y ganaderos "hartos de burocracia, problemas de agua, recortes en la PAC, presión internacional por acuerdos como Mercosur, daños de fauna cinegética en 364 zonas declaradas de emergencia y caminos rurales deteriorados sin que la Junta active el plan de emergencia solicitado".

El dirigente del PP ha señalado que la situación no es puntual, sino estructural, recordando que en poco más de un año han dimitido dos secretarios generales, el director general de Ganadería y la viceconsejera responsable de la gestión de fondos europeos, todos ellos funcionarios con experiencia en normativa comunitaria.

"Cuando todos los técnicos con experiencia se marchan, el problema no son los técnicos, sino quien dirige políticamente la Consejería", ha indicado Lucas-Torres, alertando de que la inestabilidad en puestos clave de control pone en riesgo la gestión de miles de millones de euros procedentes de la PAC, Feader y Feaga.

Contraposición

Por otra parte, Álvaro Toconar, diputado del grupo socialista en las Cortes regionales, ha respondido a los periodistas que es lamentable que los 'populares' pongan en cuestión el trabajo que se viene haciendo desde la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, y que está claro que su estrategia es la de "tirar balones fuera" para no hablar de la continuidad de Núñez en el PP.

Toconar ha criticado que, además, lo hagan con argumentos "falsos", porque en el último Plan de Desarrollo Rural gestionado por el Gobierno del presidente Page, se le asignaron a la comunidad autónoma 2.037 millones de euros y se han ejecutado en más de 2.000 millones, es decir, más del 98 % de ejecución de fondos europeos.

Álvaro Toconar en rueda de prensa. PSOE CLM

Por tanto, ha concluido, "que el señor Santiago Lucas-Torres esté tratando de sembrar este tipo de dudas y de sombras sobre el Gobierno regional, únicamente responde a que de alguna manera tienen que salvar a Núñez, que es rehén del PP de Génova".