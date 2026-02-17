Las diputaciones de Toledo y Ciudad Real y los pueblos cercanos abogan por un cambio de gestión en Cabañeros

El diputado de Contratación y Patrimonio de la Diputación de Toledo, José Eugenio del Castillo, ha confirmado la posición de la institución provincial a favor de la caza controlada en el Parque de Cabañeros ante el problema de la sobrepoblación de ungulados.

Así lo ha expresado en la reunión informativa que la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha celebrado este martes en Toledo, que se enmarca en la visita que la misión desarrolla del 16 y 18 de febrero en relación con la central nuclear de Almaraz y la situación medioambiental del Parque Nacional de Cabañeros.

En representación de la Diputación de Toledo, Del Castillo ha defendido ante los eurodiputados la necesidad de abordar la conservación del medio natural desde una gestión activa, basada en criterios técnicos y en el conocimiento del territorio.

Ha trasladado la posición de la institución provincial en favor de la caza regulada como "herramienta de equilibrio ecológico, subrayando que la protección del entorno no puede desligarse de la realidad social y económica del mundo rural".

"La actividad cinegética, desarrollada bajo planificación y control, contribuye a mantener los ecosistemas, a evitar desequilibrios poblacionales y a sostener economías locales en numerosos municipios de la provincia", ha expresado.

Asimismo, ha incidido en que la conservación eficaz exige diálogo institucional, rigor científico y político, adaptado a las singularidades de cada territorio, alejado de planteamientos generales que no tengan en cuenta las particularidades del entorno.

Diputación de Ciudad Real

Por su parte, el vicepresidente cuarto de la Diputación de Ciudad Real, Adrián Fernández, ha abogado por un "cambio urgente del modelo de gestión cinegética, ya que el actual sistema es inexistente".

"Cabañeros fue elegido como parque nacional por ser un ejemplo de bosque mediterráneo en cuanto a flora y fauna y ya no existe flora, solo fauna. Ese es el principal objetivo que debe mover a la Comisión", ha señalado.

Ha indicado que "no puede ser que el modelo de gestión consista en el aumento constante de la población de ciervo, de corzo y de jabalí, ya que aboca a lo que está ocurriendo, que es la desaparición de la flora del Parque de Cabañeros".

"Gestionar como toda la vida"

De su lado, el alcalde de Horcajo de los Montes, Julián Fernández, ha indicado que los pueblos adyacentes desean que el parque "se siguiera gestionando como se ha gestionado toda la vida". "Parece mentira que nadie se dé cuenta de que hay demasía, pero muy grande, de animales", ha criticado.

Asimismo, el alcalde de Los Navalucillos y anterior presidente del Parque Nacional de Cabañeros, José Ángel Pérez, ha incidido en que "se han dejado de hacer todos los usos tradicionales" del parque, no solo la caza sino también la extracción de corcho o madera y ello está haciendo que "aumente la población" de ciervo.