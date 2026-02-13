Precaución este sábado en Castilla-La Mancha: la AEMET alerta de rachas de viento de hasta 90 km/h en varias zonas

Las rachas de viento afectarán a numerosas zonas de Castilla-La Mancha, especialmente al este.

Castilla-La Mancha afronta este sábado, 14 de febrero, con avisos amarillos por fuertes rachas de viento en buena parte de su territorio, en una jornada marcada por los actos de Carnaval y por la vigilancia permanente de los ríos tras las intensas lluvias de los últimos días.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado avisos de nivel amarillo por viento en amplias zonas de las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo.

Las rachas pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora en las comarcas de Hellín y Almansa, en la provincia de Albacete, donde el aviso estará activo durante todo el día.

En el resto de zonas afectadas, las rachas previstas oscilan entre los 70 y 80 kilómetros por hora, especialmente en la mitad oriental de la región.

En Albacete, también están bajo aviso Alcaraz y Segura y La Mancha albaceteña. En Ciudad Real, la alerta afecta a La Mancha. En Cuenca, a la Alcarria, la Serranía y La Mancha conquense.

En Guadalajara, las rachas más intensas se esperan en la Serranía y en las Parameras de Molina, mientras que en Toledo el aviso alcanza a La Mancha toledana.

Cambios en el Carnaval

Las rachas ya están teniendo consecuencias. El Ayuntamiento de Guadalajara ha modificado el recorrido del desfile de Carnaval para evitar zonas arboladas y reducir riesgos.

En Toledo, este viernes por la noche se ha suspendido la verbena prevista en el barrio de Santa María de Benquerencia, el Polígono, por seguridad ante el viento.

La previsión del sábado apunta a intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso, con probabilidad de precipitaciones débiles y dispersas por la mañana en zonas de montaña del este, con una cota de nieve entre 700 y 900 metros.