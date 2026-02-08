El PSOE vuelve a pedir a Núñez que asuma "con valentía" ante Génova el pacto acordado en la región con el Estatuto o "dimita"

El PSOE de Castilla-La Mancha ha vuelto a exigir este sábado al presidente regional del PP, Paco Núñez, que asuma "con valentía" ante la dirección nacional de su partido el pacto alcanzado en la región para la reforma del Estatuto de Autonomía, o que, en caso contrario, presente su dimisión.

Así lo ha señalado la portavoz del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Abengózar, quien ha afirmado que Núñez debe "o dimitir, o asumir su responsabilidad y decirle de forma clara a su partido cuál es el acuerdo que ha firmado con Castilla-La Mancha".

En declaraciones a los medios de comunicación, Abengózar ha recordado que el PP regional suscribió un acuerdo y, según ha denunciado, "han engañado a Castilla-La Mancha y hoy sabemos que también a Génova".

En este sentido, ha aludido a la información publicada por un medio nacional que, a su juicio, confirma que es la dirección nacional del PP la que ha desautorizado a Núñez y ha roto el pacto del Estatuto, ya que "Génova no conocía el contenido del acuerdo adoptado en esta región".

Explicaciones públicas

"Una vez más, Paco Núñez vuelve a demostrar que es 'Paco Bulos' todo el rato; no solo miente a los castellanomanchegos, sino que también ha engañado a Génova", ha criticado la portavoz socialista, quien ha insistido en que el líder regional del PP debe dar explicaciones públicas.

Para Abengózar, lo más relevante es que Núñez explique a la ciudadanía "por qué firma acuerdos sin querer firmarlos", algo que, según ha dicho, ya ha sido reconocido por dirigentes populares de la región. "Lo cierto es que han firmado un acuerdo y han engañado a Castilla-La Mancha", ha subrayado.

Por ello, ha reclamado "responsabilidad" al presidente del PP regional y ha asegurado que, si no es capaz de explicar los motivos de lo que considera una "traición" al acuerdo firmado, "al menos debería dimitir".

Finalmente, Abengózar ha recordado que han pasado ya cuatro días desde que se conoció la ruptura del pacto y ha lamentado que Núñez "no haya dado la cara". A su juicio, "una persona que no tiene la credibilidad suficiente no puede aspirar a gobernar Castilla-La Mancha".