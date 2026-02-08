El PP lamenta los "preocupantes" datos de pobreza en Castilla-La Mancha y los atribuye a que "falla el sistema"

La diputada autonómica del Partido Popular, María Gil, ha mostrado este domingo su preocupación ante los datos de pobreza que registra Castilla-La Mancha, y ha afirmado que "las personas no fallan, lo que falla es el sistema que, en nuestra región, lleva el nombre de Emiliano García-Page".

Gil se ha referido a dos informes de referencia a nivel nacional: la Encuesta de Condiciones de Vida del INE y el estudio sobre exclusión y pobreza social elaborado por Cáritas y la Fundación FOESSA.

Según estos documentos, la "situación en la región es alarmante": el 34 % de la población tiene serias dificultades para llegar a fin de mes, tres de cada diez personas se encuentran en condiciones muy complicadas para cubrir necesidades básicas y una de cada cinco se halla en riesgo de pobreza y exclusión social.

La diputada ha denunciado que estos datos evidencian la cronificación de la pobreza en Castilla-La Mancha, donde las tasas no han disminuido desde 2018. Además, ha alertado sobre la aparición del perfil de los trabajadores empobrecidos, personas con empleo cuyo salario no alcanza para cubrir lo esencial.

Cambio social

Gil ha criticado la "maraña burocrática" que dificulta el acceso a prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital y ha subrayado que el Ingreso Mínimo de Solidaridad regional ha dejado de ser un soporte eficaz para las familias necesitadas.

Según María Gil, mientras el Gobierno regional presume de recaudación, miles de familias siguen sin poder llegar a fin de mes. Por ello, ha reclamado un cambio social que priorice políticas públicas enfocadas en vivienda, empleo de calidad y en devolver la dignidad a las personas en situación de vulnerabilidad, siempre acompañado de recursos, voluntad política y escucha activa.