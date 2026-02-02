Puy du Fou se querella contra el que fue su hombre fuerte en España, Erwan de la Villéon, por "presuntas irregularidades"

Las batallas que Puy du Fou recrea cada día en Toledo sobre la historia de España se han trasladado ahora hasta los despachos. El parque temático vive un conflicto interno de gran calado que ha acabado en los tribunales y que enfrenta a la actual dirección con quien ha sido su principal impulsor durante casi una década.

La empresa ha presentado una querella criminal por presunta administración desleal contra su ex consejero delegado, Erwan de la Villéon. Una información que ha sido confirmada por fuentes oficiales de Puy du Fou España a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

El enfrentamiento judicial se produce meses después del relevo en la cúpula directiva, un cambio que este periódico adelantó en primicia el 30 de julio de 2025, cuando informó del cese de De la Villéon y de su sustitución por Olivier Strebelle, consejero delegado del grupo Puy du Fou en Francia.

Un cese en plena temporada

El conflicto, tal y como ha adelantado este lunes El Confidencial, llega tras el mejor ejercicio desde la apertura del parque en 2019. En 2025, Puy du Fou recibió 1,72 millones de visitantes, alcanzó unos ingresos cercanos a los 70 millones de euros y celebró más de 250 eventos comerciales.

Pese a estos resultados, la dirección decidió destituir a De la Villéon, un directivo francés afincado en España que lideró el proyecto desde 2016 y que logró los permisos administrativos y una financiación superior a los 230 millones de euros procedentes de bancos y aseguradoras.

Su salida se produjo en plenas vacaciones de verano y en temporada alta, aunque la revocación formal de sus poderes no se hizo efectiva hasta la pasada Navidad.

Querella criminal

Desde Puy du Fou han confirmado a este periódico que la querella criminal fue presentada en diciembre de 2025 "por administración desleal contra el ex CEO de la compañía por presuntas irregularidades en su gestión", han señalado.

Asimismo, han precisado que "el procedimiento se encuentra actualmente en fase judicial, por lo que no realizaremos más comentarios hasta que finalice la investigación".

La empresa subraya que, mientras tanto, está centrada en el futuro inmediato del proyecto. "En estos momentos, en Puy du Fou estamos completamente centrados en la próxima temporada, tras un año récord con 1,7 millones de visitantes, con el objetivo de superar los 1,9 millones de visitantes en 2026", han indicado.

Dos millones de euros

Según la información publicada por El Confidencial, Erwan de la Villéon reclama judicialmente más de dos millones de euros por los derechos de propiedad intelectual de los espectáculos, al considerar que fueron creados directamente por él. Un extremo que está en el centro del enfrentamiento entre ambas partes.

Sobre la supuesta demanda del exdirectivo, la compañía ha asegurado que "Puy du Fou España no ha recibido, a día de hoy, ninguna notificación judicial al respecto".

EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha ha contactado telefónicamente con De la Villéon, que ha comunicado su decisión de no realizar ningún tipo de declaración.

Hace dos semanas, el ex CEO se despidió públicamente del proyecto a través de un extenso mensaje en LinkedIn, en el que repasó su etapa al frente del parque y se reivindicó no solo como gestor, sino también como creador.

"Adiós. Tras diez años al frente de Puy du Fou España, hoy cierro una etapa", escribió, antes de recordar que el proyecto pasó de ser "un sueño" en 2016 a alcanzar "1,8 M de visitantes" en 2025 y recibir "tres Awards al mejor espectáculo del mundo".

En ese texto, De la Villéon destacó que se siente "afortunado de haber podido crear y liderar esta aventura, como CEO y como guionista", y detalló el crecimiento del parque, la inversión movilizada y el impacto económico en la comarca de Toledo.

También tuvo palabras de agradecimiento para los equipos y para quienes hicieron posible el proyecto, al tiempo que reivindicó el valor cultural de Puy du Fou. "Hacen falta muchos espectáculos que amen y hagan amar la cultura, el patrimonio y la memoria popular", afirmó.