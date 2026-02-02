Imagen de archivo.

Los pueblos de Castilla-La Mancha donde más ha llovido en los últimos días: hasta 219 litros por metro cuadrado

Los mayores acumulados desde que empezaran las precipitaciones el pasado 20 de enero se han dado en la provincia de Ciudad Real. 

Las distintas borrascas que han afectado en los últimos días a Castilla-La Mancha han dejado acumulados de precipitación desde el pasado 20 de enero, cuando comenzaron las primeras lluvias, que superan ya los 219 litros por metro cuadrado (L/m2) en algunos puntos.

Según los datos de la red de estaciones automáticas de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), hasta las 12 horas del lunes, el mayor acumulado corresponde a Fuencaliente (Ciudad Real), donde se han recogido 219,8 litros por metro cuadrado.

Asimismo, se han alcanzado los 152,6 L/m2 en Castillo de Bayuela (Toledo) y los 152,2 L/m2 en el Pantano de El Vado (Guadalajara).

Por provincias

En la provincia de Ciudad Real, los mayores acumulados se dan en el Parque Nacional de Cabañeros, con 133,7 L/m2 y Puebla de Don Rodrigo, con 132,3 L/m2.

Además, también destacan los acumulados registrados en Almadén, con 98 L/m2; Abenójar y Puertollano, con 92,2 L/m2; Ciudad Real capital, con 79,4 L/m2; Villanueva de los Infantes, con 68,2 L/m2; Valdepeñas, con 66 L/m2; Viso del Marqués, con 58,7 L/m2; y Tomelloso, con 58,2 L/m2.

En Toledo, destacan Oropesa, con 113,2 L/m2; Talavera de la Reina, con 112,8 L/m2; Navahermosa, 95,6 L/m2; Ocaña y Toledo capital, con 60,2 L/m2; y Quintanar de la Orden, con 59,5 L/m2.

En Guadalajara, sobresalen el Pantano del Vado, con 110 L/m2; Brihuega, con 102,4 L/m2; Zaorejas, con 81,2 L/m2; Sigüenza, con 76,4 L/m2; y Guadalajara capital, con 77,6 L/m2.

En Cuenca, Abia de Obispalía, con 98,6 L/m2; Cuenca capital, con 95,6 L/m2; Alcázar del Rey, con 91,4 L/m2; Osa de la Vega, con 87,2 L/m2; Salvacañete, con 83,6 L/m2; Motilla del Palancar, con 77,8 L/m2, San Clemente, con 68,4 L/m2; Belmonte, con 65,6 L/m2; Mira, con 55,4 L/m2; y Tarancón, con 56,2 L/m2.

Por último, en Albacete destacan Nerpio, con 58,8 L/m2; Villarrobledo, con 57,2 L/m2; Yeste-Embalse de Fuensanta, con 43,8 L/m2; Albacete Base Aérea, con 34,8 L/m2 y Albacete capital, con 23,9 L/m2.