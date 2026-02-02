Los pueblos de Castilla-La Mancha donde más ha llovido en los últimos días: hasta 219 litros por metro cuadrado

Las distintas borrascas que han afectado en los últimos días a Castilla-La Mancha han dejado acumulados de precipitación desde el pasado 20 de enero, cuando comenzaron las primeras lluvias, que superan ya los 219 litros por metro cuadrado (L/m2) en algunos puntos.

Según los datos de la red de estaciones automáticas de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), hasta las 12 horas del lunes, el mayor acumulado corresponde a Fuencaliente (Ciudad Real), donde se han recogido 219,8 litros por metro cuadrado.

Asimismo, se han alcanzado los 152,6 L/m2 en Castillo de Bayuela (Toledo) y los 152,2 L/m2 en el Pantano de El Vado (Guadalajara).

Por provincias

En la provincia de Ciudad Real, los mayores acumulados se dan en el Parque Nacional de Cabañeros, con 133,7 L/m2 y Puebla de Don Rodrigo, con 132,3 L/m2.

Además, también destacan los acumulados registrados en Almadén, con 98 L/m2; Abenójar y Puertollano, con 92,2 L/m2; Ciudad Real capital, con 79,4 L/m2; Villanueva de los Infantes, con 68,2 L/m2; Valdepeñas, con 66 L/m2; Viso del Marqués, con 58,7 L/m2; y Tomelloso, con 58,2 L/m2.

En Toledo, destacan Oropesa, con 113,2 L/m2; Talavera de la Reina, con 112,8 L/m2; Navahermosa, 95,6 L/m2; Ocaña y Toledo capital, con 60,2 L/m2; y Quintanar de la Orden, con 59,5 L/m2.

En Guadalajara, sobresalen el Pantano del Vado, con 110 L/m2; Brihuega, con 102,4 L/m2; Zaorejas, con 81,2 L/m2; Sigüenza, con 76,4 L/m2; y Guadalajara capital, con 77,6 L/m2.

En Cuenca, Abia de Obispalía, con 98,6 L/m2; Cuenca capital, con 95,6 L/m2; Alcázar del Rey, con 91,4 L/m2; Osa de la Vega, con 87,2 L/m2; Salvacañete, con 83,6 L/m2; Motilla del Palancar, con 77,8 L/m2, San Clemente, con 68,4 L/m2; Belmonte, con 65,6 L/m2; Mira, con 55,4 L/m2; y Tarancón, con 56,2 L/m2.

Por último, en Albacete destacan Nerpio, con 58,8 L/m2; Villarrobledo, con 57,2 L/m2; Yeste-Embalse de Fuensanta, con 43,8 L/m2; Albacete Base Aérea, con 34,8 L/m2 y Albacete capital, con 23,9 L/m2.