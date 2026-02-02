Gutiérrez replica al PP y pide a sus alcaldes medidas como las de Page para vivienda: "Lo único que hacen es subir el IBI"

El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, ha replicado las críticas vertidas por el PP al Gobierno autonómico en materia de vivienda y ha pedido a los alcaldes 'populares' que bajen los impuestos en la misma medida que lo hace el Ejecutivo de Emiliano García-Page.

Durante su visita a la exposición ‘Como el Cristal. Una vida transparente’, programada con motivo del centenario de la muerte de Pablo Iglesias, ha llamado a ayuntamientos como el de Guadalajara, Toledo, Ciudad Real, Albacete, Talavera de la Reina o Puertollano -gobernados por el PP en algunos casos con el apoyo de Vox- a seguir el ejemplo de "esfuerzo" del PSOE en esta materia de vivienda en lugar de "subir los impuestos a las plusvalías, al IBI, a la basura o al agua".

El número dos del PSOE regional ha reivindicado que el paquete de medidas anunciadas por Page el viernes y que serán aprobadas este martes en el Consejo de Gobierno para favorecer el acceso a la vivienda, especialmente a la población más joven, "nos ponen a la vanguardia de toda España".

Gutiérrez se ha referido a estas actuaciones como "una bajada de impuestos brutal, transversal", que va acompañada de "bonificaciones fiscales e incentivos también en la obra pública para que Castilla-La Mancha se convierta en la primera comunidad autónoma de España en que más esfuerzo hace porcentualmente a su capacidad económica para favorecer el acceso a una vivienda digna".

En este punto, ha criticado que los gobiernos municipales de PP y Vox en la región, "frente a los esfuerzos de los gobiernos del PSOE, especialmente el de Castilla-La Mancha", se estén limitando a hacer "más bien todo lo contrario".

Críticas a Guarinos

El también diputado nacional ha aprovechado su presencia en Guadalajara para lamentar que la alcaldesa Ana Guarinos mantiene sumida a la capital en un "parón" de tres años.

A su juicio, este periodo "se puede resumir en una gestión llena de prepotencia, falta de proyectos y las arcas llenas de impuestos nuevos, en el sentido de que se pide más que nunca a los ciudadanos de sus bolsillos para las arcas municipales, para recibir cada vez menos servicios, menos derechos, menos gestión”.

Por último, Gutiérrez ha considerado "difícil de explicar", que, sin tener "ningún proyecto alternativo, ni idea de qué hacer con el Fuerte de San Francisco", la alcaldesa de Guadalajara ya haya rechazado dos proyectos de la Junta de Comunidades: en referencia a la construcción de la Ciudad del Cine que ya se está en marcha en Toledo y el campus de Formación Profesional y residencia universitaria.