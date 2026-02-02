Enganchón de Feijóo en el Congreso con un diputado por Sumar: "¿Le molesta que diga que Page es amigo?"

La comisión de investigación sobre la fatídica dana de octubre de 2024 se está desarrollando este lunes en el Congreso de los Diputados en un clima de gran tensión, con sucesivos encontronazos entre los grupos parlamentarios y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. La tragedia dejó 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia, siete en Castilla-La Mancha —seis en Letur (Albacete) y una en Mira (Cuenca)— y otra más en Andalucía.

Durante su comparecencia en la Cámara Baja, Feijóo ha sido interrogado por los mensajes y llamadas que cruzó la noche del 29 de octubre, en pleno desarrollo de la catástrofe, con varios presidentes autonómicos. Entre ellos, el entonces presidente valenciano Carlos Mazón, ya dimitido, y el de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page.

Uno de los momentos más tensos se ha producido en el intercambio del líder popular con el diputado de Sumar Alberto Ibáñez, a cuenta del uso del término "amigo" en los mensajes enviados por Feijóo a Mazón.

"El señor Mazón es compañero de mi partido. No es amigo. Los amigos los elijo yo", ha señalado Feijóo, antes de defender que entregó voluntariamente todos los mensajes a la jueza instructora. "Si quisiera mentir, lo único que tenía que hacer era no entregarlos. O si quisiera mentir era borrarlos", ha defendido.

Tratando de señalar una supuesta contradicción, Ibáñez ha leído en la comisión un mensaje enviado por Feijóo al expresidente valenciano a las 23:27 horas del 29 de octubre: "Ánimo, amigo. Carlos". La respuesta del líder del PP ha girado entonces hacia Castilla-La Mancha.

"Sí. Y también digo amigo Emiliano García-Page. ¿Le molesta a usted que diga que Emiliano García-Page es amigo? No lo entiendo", ha afirmado, aludiendo directamente al presidente castellanomanchego, pese a pertenecer al PSOE.

Visita a Castilla-La Mancha

En otro momento de la comisión, el diputado de EH Bildu Oskar Matute ha cuestionado la decisión de Feijóo de viajar a Castilla-La Mancha antes que a la Comunidad Valenciana, pese a que el número de víctimas era muy inferior.

Matute ha recordado que Feijóo escribió la noche de la dana tanto a Page como a Juan Manuel Moreno Bonilla y a Carlos Mazón, y ha preguntado cómo explica que acudiera primero a Castilla-La Mancha "cuando la dimensión de la tragedia era infinitamente mayor en la Comunidad Valenciana".

Sin embargo, Feijóo ha defendido su decisión alegando dificultades de acceso. "En Valencia había automóviles agolpados y enormes dificultades para acceder", ha señalado, antes de añadir que "ir hacia Valencia me permitía ir hacia Castilla-La Mancha".

En ese momento, el líder del PP ha contraatacado y ha expresado su sorpresa por la ausencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la región castellanomanchega tras la catástrofe.

"Lo que me sorprende es que no haya ido el presidente del Gobierno a Castilla-La Mancha, a un pueblo con 900 habitantes y ocho o nueve víctimas mortales", ha indicado en referencia a Letur, municipio albaceteño en el que fallecieron seis de sus vecinos.

Nadie "estuvo al nivel"

Durante su intervención, Alberto Núñez Feijóo ha asegurado que el expresidente de la Generalitat valenciana Carlos Mazón "se equivocó" y que "no estuvo a la altura en la dana", pero ha destacado que es el "único" que ha asumido responsabilidades políticas tras la catástrofe y eso "al menos le reconcilia en parte con los hechos".

Asimismo, el líder del PP ha reconocido que ninguna administración estuvo "al nivel exigible", pero ha reivindicado que él cumplió con su "deber" y ha señalado a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) como la "máxima responsable" de la tragedia por su "falta de información adecuada y puntual" sobre las riada.

"Con el señor Mazón no hablé de dónde estaba, sino que le pregunté qué estaba ocurriendo, si necesitaba algo, si el Gobierno le estaba apoyando, que diese información a la gente para intentar ordenar e intentar liderar, en lo posible, esa emergencia. Por tanto, he cumplido, creo, que con el deber que me corresponde", ha indicado respondiendo al diputado de Podemos, Javier Sánchez Serna.

Desconocía dónde estuvo Mazón

El dirigente del PP ha indicado que se comunicó por WhastApp con el entonces presidente valenciano, Carlos Mazón, a partir de las 19.58 horas de esa tarde, por lo que no podía saber hasta cuándo estuvo en el restaurante El Ventorro el día de autos.

En ese sentido, se ha preguntado si es "culpable" por interesarse por lo que estaba ocurriendo en Valencia, en Andalucía y en Castilla-La Mancha. "¿Quizás yo estoy aquí porque me he puesto en contacto a las 19.59 con el presidente de la Generalitat, a las 20.01 con el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha y a las 20.31 con el presidente de la Junta de Andalucía con mensajes similares intentando ayudar o intentando saber?", ha comentado.