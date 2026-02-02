La borrasca Leonardo traerá más viento, nieve y lluvias a Castilla-La Mancha: alertan del riesgo de crecidas en los ríos

El tren de borrascas que está afectando a la Península en los últimos días no cesa. Tras el paso de Joseph y Kristin, ya ha llegado el nuevo temporal Leonardo, que traerá lluvia, viento y nieve a Castilla-La Mancha.

Como ha informado Meteored España, la llegada de masas de aire subtropicales muy húmedas, impulsadas por un potente río atmosférico, intensificará las lluvias. En regiones como Castilla-La Mancha se esperan precipitaciones que podrían dejar más de 100 litros por metro cuadrado hasta el próximo domingo.

Las temperaturas experimentarán altibajos al sucederse masas de aire templado con otras más frías, lo que provocará también variaciones importantes en la cota de nieve. Además, el viento de poniente soplará con fuerza en varias regiones.

Por ello, el sistema GloFAS (Global Flood Awareness System) ha advertido de una probabilidad muy alta de crecidas en ríos. Especialmente, puede ocurrir en las cuencas del Guadalquivir, Mediterránea andaluza y Guadiana, Segura, Júcar, Cabriel y en varios afluentes del Tajo y del Duero.

Alerta este martes

Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Cuenca se encuentra en alerta amarilla por nieve desde las 21 horas de este lunes, un aviso que se mantendrá al menos hasta las 12 horas del próximo miércoles.

En concreto, en zonas como la Serranía de Cuenca se esperan nevadas que podrían acumular hasta cinco centímetros en 24 horas.

Asimismo, a las 18 horas del martes, se activará una alerta amarilla en la Serranía de Guadalajara por una situación similar. A la medianoche también estará en aviso la comarca de Parameras de Molina. Estas alertas se extenderán hasta las 12 horas.

Previsión del martes

La Aemet ha anunciado para este martes en Castilla-La Mancha precipitaciones débiles y dispersas que, al final del día, se intensificarán y generalizarán en Toledo, Ciudad Real y el oeste de Albacete. La cota de nieve se sitúa en torno a 1.100-1.200 metros en los sistemas Central e Ibérico.

Los cielos estarán nubosos y cubiertos. Y habrá posibles nieblas matinales y vespertinas dispersas en zonas de montaña que también se podrían extender a la Alcarria y a la Campiña de Guadalajara.

Las temperaturas irán en descenso, más acusado en las máximas. Y habrá heladas débiles en zonas altas de los sistemas Central e Ibérico.

Los vientos soplarán flojos y moderados del suroeste, sin descartar algunas rachas muy fuertes al principio del día en las sierras de Segura y Alcaraz.