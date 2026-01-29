Núñez asegura que "ya se ha acabado el tiempo de Page" como presidente de la Junta: "El cambio llegará en 2027"

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha considerado que el tiempo de Emiliano García-Page al frente del Gobierno regional "ya ha acabado". Y ha situado la llegada de un cambio político a la comunidad en 2027, una afirmación que ha hecho tras una valoración muy crítica de la situación económica, social y de los servicios públicos.

Así lo ha afirmado en un desayuno informativo en Ciudad Real junto a la vicesecretaria nacional de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, y el presidente provincial del partido, Miguel Ángel Valverde. Durante su intervención, Núñez ha indicado que la región presenta "una de las peores radiografías laborales del país tras un incremento de 7.600 personas desempleadas en 2025, con una tasa de paro femenino del 15,4 % que es la tercera más alta del país".

"El paro juvenil continúa disparado, con una tasa del 28 %, lo que está provocando una huida de talento joven hacia otros territorios realmente preocupante", ha lamentado.

En el ámbito social, también ha lamentado que Castilla-La Mancha acumule "una tasa de pobreza superior al 34 % y que el 41 % de los jóvenes vive en situación de exclusión social". "La comunidad es hoy más pobre que Bulgaria según los indicadores europeos, con la peor renta media por habitante del país, muy por debajo del conjunto nacional, debido a un modelo de gestión que no ha favorecido la prosperidad", ha explicado.

Sobre sanidad pública, el 'popular' ha denunciado que "nunca se había esperado tanto para una operación, una prueba diagnóstica o una consulta médica". Y "no existe un plan de choque contra las listas de espera, avances en la carrera profesional o una modernización del sistema".

En cuanto a vivienda, ha lamentado que el alquiler ha subido cerca de un 20 % en 2025 y ha reclamado una bajada del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales del 9 al 4 %.

"El Gobierno de Page está agotado, sin ideas ni ambición", ha afirmado, a la vez que ha asegurado que todas las propuestas defendidas por el PP en las Cortes regionales para la provincia de Ciudad Real se convertirán en acuerdos del Consejo de Gobierno si alcanza la Presidencia de Castilla-La Mancha a partir de mayo de 2027.

Encuentro del PP en Ciudad Real. Foto: PP.

Entre ellas, se ha referido a la conexión por autovía entre Ciudad Real y Toledo, el impulso al desarrollo logístico de la provincia, la creación de nuevas autovías y la mejora de la red de carreteras, la implantación de una UCI en el hospital de Tomelloso, la puesta en marcha de servicios de urgencias en municipios como Pozuelo de Calatrava, la mejora del centro de salud de Santa Cruz de Mudela, la construcción de centros de salud en Abenójar e Hinojosas de Calatrava o mejoras en los hospitales de Valdepeñas y Manzanares.

"Castilla-La Mancha y la provincia de Ciudad Real tienen un gran potencial que no se está aprovechando. La región necesita abrir una nueva etapa política para dejar de ocupar los últimos puestos en los principales indicadores", ha afirmado.

"Ampliar poder en Ciudad Real"

De su lado, Miguel Ángel Valverde ha recordado que el PP gobierna actualmente en el 65 % de los municipios de la provincia y ha dejado claro que el objetivo "no es solo mantener esa posición, sino superarla en las elecciones de 2027".

"Una victoria en un mayor número de localidades permitiría al PP reforzar su proyecto político, con la convicción de que ese respaldo municipal será clave para conservar la Diputación y optar también al Gobierno de Castilla-La Mancha", ha asegurado.

Asimismo, ha explicado que el partido necesita "movilizar todas sus fuerzas y trabajar de manera intensa durante los próximos meses para consolidar y ampliar su presencia en el ámbito local".

Por ello, ha anunciado que el partido "continuará reforzando las juntas locales y seleccionando las mejores candidaturas posibles en cada municipio".

"La intención es presentar alternativas sólidas que permitan aumentar su implantación territorial y fortalecer su proyecto político tanto en la provincia como en el conjunto de la comunidad autónoma", ha finalizado.

Encuentro del PP en Ciudad Real. Foto: PP.

Red ferroviaria en Ciudad Real

Por su parte, Carmen Fúnez ha expresado que, junto al diputado ciudadrealeño Enrique Belda, ha registrado una batería de preguntas parlamentarias dirigidas al Gobierno central sobre las incidencias ferroviarias que se han producido en la provincia de Ciudad Real. Unas cuestiones para conocer también los protocolos aplicados y si se han tenido en cuenta las advertencias trasladadas por los maquinistas.

"Si el Gobierno no responde a las iniciativas parlamentarias registradas, estas cuestiones se trasladarán a la comisión de investigación que el PP creará en el Senado tras los accidentes ferroviarios de las últimas semanas", ha anunciado.

Asimismo, ha apuntado a la "desconfianza" que se está generando entre los ciudadanos cada vez usan el tren. "Los ciudadanos de Ciudad Real conocen desde hace años los problemas del sistema ferroviario, especialmente por los retrasos continuados que han sufrido numerosos usuarios", ha criticado.

En cuanto a sanidad, Fúnez ha achacado el aumento de las listas de espera en el sistema sanitario público a la "falta de previsión" del Gobierno de España por no haber ampliado las plazas MIR. "La situación es consecuencia de ocho años sin una gestión eficaz, lo que se traduce en una falta de inversiones y en la no ejecución de partidas presupuestarias", ha lamentado.

La 'popular' ha lamentado que el presupuesto del Ministerio de Sanidad pasó de 3.000 millones en 2023 a 1.500. Y se ha dejado un 16 % sin ejecutar en el último ejercicio. A esto ha sumado que "la ausencia de Presupuestos Generales del Estado es una anomalía democrática que afecta directamente a la financiación de los servicios públicos".

Por último, ha mostrado su preocupación por el sistema de financiación autonómica planteado por el Gobierno, al considerar que "no garantiza la sostenibilidad futura de los servicios públicos ni tiene en cuenta el incremento previsto de la población mayor en los próximos años".

"Esto puede generar más desigualdades territoriales y poner en riesgo el acceso equitativo a la sanidad", ha sentenciado.