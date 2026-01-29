Dos carreteras de Albacete y una de Ciudad Real siguen cortadas tras el paso de la borrasca 'Kristin'

El paso de la borrasca 'Kristin' este miércoles por Castilla-La Mancha provocó centenares de incidentes, algunos de ellos afectando a carreteras de la región. Este jueves continúan cerradas al tráfico dos vías de Albacete y una de Ciudad Real.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, tras ser cortadas este miércoles por el desprendimiento de árboles y obstáculos, continúan cerradas la AB-609 a la Altura de El Bonillo y la AB-206, dentro del término municipal de Jorquera.

Lo mismo ocurre con la CR-413, vía que transcurre entre el municipio de Luciana a Los Pozuelos.

Incidencias de madrugada

El Plan Específico por Riesgos Meteorológicos Adversos de Castilla-La Mancha (Meteocam) -que sigue activo- registró a lo largo del miércoles más de 380 incidencias debido al temporal. Asimismo, durante la madrugada, el 112 ha notificado ocho incidencias por viento y lluvia. Son ocho en la provincia de Ciudad Real, seis en Albacete, cinco en Toledo, dos en Cuenca y una en Guadalajara.

Entre las incidencias detectadas en Ciudad Real se encuentran interrupciones en el suministro eléctrico en localidades como Torre de Juan Abad y Chillón debido a la caída de postes de luz o por caída de árboles que han tumbado cables de la red eléctrica. No obstante, el suministro se ha recuperado durante la noche. Un suministro que estuvo cortado durante todo el día en Viso del Marqués y que ya funciona con normalidad.

En Ciudad Real también se han detectado obstáculos en la calzada debido al fuerte viento en Fuencaliente y Llanos del Caudillo.

En la provincia de Albacete se han producido cortes en el suministro eléctrico en Villaverde de Guadalimar y en La Herrera. Y se ha alertado de obstáculos en la calzada debido al viento.

En Toledo ha habido inundaciones en Navalcán debido al desembalse de la presa cercana, problemas con la línea de teléfono en Consuegra por la caída de cables y un desprendimiento de tierras en la TO-3100 en Toledo capital.

En Cuenca se ha avisado de piedras en la calzada en los términos municipales de Gascueña y Honrubia y se han registrado obstáculos en la calzada en la A-2 a su paso por Cabanillas del Campo, en la provincia de Guadalajara.