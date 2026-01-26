Dos vendedores de la ONCE reparten ilusión con 140.000 euros del Sueldazo de Fin de Semana en Castilla-La Mancha

Los sorteos de la ONCE han dejado este fin de semana un total de 140.000 euros en premios en las provincias de Guadalajara y Toledo, gracias a varios cupones vendidos por dos agentes de la organización en Azuqueca de Henares y Nambroca.

En concreto, Jesús Damián Romero Sáez, vendedor de la ONCE en Azuqueca de Henares (Guadalajara), es quien ha repartido la suerte desde su quiosco situado en Plaza General Vives, 21 con los seis cupones premiados en el sorteo celebrado este domingo, que han supuesto un total de 120.000 euros en premios, a razón de 20.000 euros por cupón.

En el motivo del cupón del domingo 25 de enero, se difundía el premio mayor correspondiente al Sueldazo de Fin de Semana.

Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas.

Por su parte, Miguel Ángel Chamorro Chicharro, vendedor de la ONCE en la localidad toledana de Nambroca, ha repartido otro premio de 20.000 euros el pasado sábado, también correspondiente al Cupón de Fin de Semana, con un boleto que coincidió en sus cinco cifras con el número agraciado.

Los cupones de la ONCE forman parte de los juegos sociales de esta organización, cuyos beneficios se destinan a programas de empleo, formación y servicios sociales para personas con discapacidad.

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón.