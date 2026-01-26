El PP critica el estado de la Sanidad en Castilla-La Mancha y el PSOE defiende los avances de la última década

La secretaria general del PP de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo ha lamentado que la región "no tiene una sanidad enferma, sino una sanidad mal gestionada" por el Ejecutivo autonómico. Una afirmación que ha rebatido la portavoz del PSOE en las Cortes regionales, Ana Isabel Abengózar, defendiendo la gestión y los avances logrados en los últimos diez años de Gobierno de Emiliano García-Page.

En una comparecencia que ha hecho ante los medios en Ciudad Real, Agudo ha advertido que la sanidad pública en Castilla-La Mancha atraviesa un momento "insostenible" y ha acusando al Gobierno regional de "abandonar a los profesionales y engañar a los pacientes", según ha indicado el PP en una nota de prensa.

Agudo ha apuntado que hay centros de salud "con atención insuficiente, agendas interminables y esperas inasumibles", lo que según la dirigente del PP "obliga a muchos pacientes a acudir a urgencias, que se encuentran colapsadas, sin que se adopten medidas para solucionarlo".

Según Agudo, hay 97.757 pacientes en lista de espera en Castilla-La Mancha, de los cuales 10.325 corresponderían al Hospital General de Ciudad Real, aunque ha considerado que "esta cifra está maquillada".

De esta manera, ha señalado que Castilla-La Mancha es la comunidad que más pacientes tiene esperando más de seis meses para ser intervenidos quirúrgicamente, con más de 36.500 personas pendientes de una operación.

Defensa del PSOE

Mientras, la portavoz del PSOE en las Cortes regionales, Ana Isabel Abengózar, ha acusado al PP de ejercer la desinformación y ha defendido la gestión del Gobierno regional, destacando que el Hospital General Universitario de Ciudad Real ha sido reconocido recientemente como uno de los mejores de España y el mejor valorado de la región.

Abengózar ha apuntado que la sanidad se encontraba "en estado de coma" durante la etapa del PP y que los avances actuales son fruto de la inversión y el impulso del Gobierno de Page, en el poder desde 2015.

En el caso de Ciudad Real, ha argumentado que la plantilla de la Gerencia de Atención Integrada ha aumentado hasta 4.151 profesionales, 1.000 más que en la etapa del Partido Popular, y las listas de espera se han reducido un 35 %, de 12.685 a 8.248 pacientes.

Además, ha hecho hincapié en que la mejora de la sanidad se extiende a toda la provincia, con el nuevo hospital de Puertollano, la ampliación del Hospital Mancha Centro en Alcázar de San Juan, la mejora de centros de salud en municipios como Alcoba de los Montes, Retuerta del Bullaque, Herencia o Argamasilla de Calatrava, y nuevas helisuperficies en el medio rural.

No obstante, ha reconocido que a pesar de los avances, “aún queda camino por recorrer”, al tiempo que ha recalcado que el Gobierno de Page "seguirá trabajando para consolidar una sanidad pública más cercana, moderna y de calidad, en contraste con la gestión que dejó el PP".