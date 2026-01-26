Núñez promete un gran plan de vivienda con "más suelo, menos burocracia y apoyo real a los jóvenes" en Castilla-La Mancha

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha anunciado que si sale elegido presidente regional pondrá en marcha un "gran plan de vivienda" con "más suelo, menos burocracia y apoyo real a los jóvenes".

Núñez que ha presidido este lunes la reunión sectorial de vivienda de su partido celebrada en Toledo, ha advertido que el problema de la vivienda "se ha convertido en una de las mayores urgencias sociales y económicas", al tiempo que ha responsabilizado al PSOE, tanto a nivel regional como nacional, de la grave situación que atraviesa la región tras "once años de gobiernos incapaces de ofrecer soluciones eficaces", ha informado el PP en nota de prensa.

Por eso, ha anunciado este gran paquete de medidas centrado en cuatro ejes: simplificación administrativa, reformas legales, bajada de impuestos y creación de suelo y vivienda.

El presidente del PP-CLM ha incidido en la "reducción drástica de la burocracia urbanística", estableciendo el silencio administrativo positivo en 90 días, la puesta en marcha de planes municipales de regeneración urbana con mayor autonomía para los ayuntamientos y la aprobación de una nueva Ley del Suelo, de Urbanismo y de Medioambiente, adaptadas a la realidad actual.

Igualmente, ha explicado que garantizará el acceso a suministros básicos como el agua y la electricidad en nuevos desarrollos urbanos, reducirá a la mitad los plazos de aprobación de los planes de ordenación municipal y pondrá en marcha programas de alquiler garantizado, con el Gobierno autonómico como aval jurídico y económico.

En materia fiscal, Núñez ha reafirmado su apoyo a la propuesta del líder nacional de su partido, Alberto Núñez Feijóo, de reducir el IVA de la vivienda del 10 % al 4 % para jóvenes, al tiempo que ha exigido al Gobierno de Page que cumpla su anuncio de bajar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales del 9 % al 4 %, algo que "a día de hoy sigue sin aprobarse".

El plan del PP también incluye avales jóvenes para hipotecas, préstamos a tipo cero, la cesión de suelo público para construir viviendas de alquiler un 30 % por debajo del precio de mercado y medidas contra la ocupación ilegal, como el desalojo exprés en 48 horas y la imposibilidad de empadronarse en viviendas ocupadas ilegalmente.

"Para resolver el problema de la vivienda hay que construir más, liberar suelo, bajar impuestos y agilizar la administración", ha indicado Núñez, quien ha prometido que “dentro de un año, desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, lo haremos de la mano de los ayuntamientos, de la iniciativa privada y de los jóvenes para garantizar el futuro de Castilla-La Mancha”.

Críticas al Gobierno de Page

El presidente regional del PP ha afeado que precisamente esto es lo que no está haciendo el Gobierno de Castilla-La Mancha. "La falta de vivienda asequible está expulsando a los jóvenes, impidiéndoles emanciparse y desarrollar su proyecto vital en Castilla-La Mancha", ha asegurado, además de subrayar que la comunidad "registra los peores datos de desempleo juvenil, salarios por debajo de la media nacional y una grave escasez de vivienda accesible".

“Hoy un joven tiene que destinar de media el 47 % de su sueldo al alquiler, cuando lo recomendable es un 30 %", ha lamentado Núñez, quien ha tildado esta situación "insostenible" y muestra del "fracaso de las políticas socialistas".

En este sentido, ha ahondado en que el precio del alquiler en la región cerró 2025 con una subida histórica del 19,8 %, acumulando un incremento del 33 % en los últimos cinco años, especialmente en las zonas cercanas a Madrid y en las grandes ciudades.

Por último, ha lamentado que el plan de alquiler joven del Gobierno regional "ha fracasado estrepitosamente", ya que "en 2024 el 40 % de las solicitudes no se pudieron adjudicar por culpa de la burocracia".