La nueva borrasca Joseph pone este lunes en alerta amarilla por lluvia y viento a dos provincias de Castilla-La Mancha

Un hombre se protege con un paraguas de la lluvia y el viento. EFE

Tras la borrasca Ingrid, la nueva borrasca de alto impacto Joseph dejará a partir de este lunes lluvias abundantes en buena parte de la Península, vientos muy intensos y nieve en las zonas montañosas.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado este lunes varias alertas en Castilla-La Mancha. En la provincia de Albacete, las zonas de Alcaraz y Segura, Hellín y Almansa y La Mancha estarán en aviso amarillo por rachas de viento de componente oeste que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora.

Asimismo, la comarca de la Sierra de San Vicente en la provincia de Toledo estará en alerta amarilla por precipitaciones acumuladas de hasta 40 litros por metro cuadrado en 12 horas.

La situación empeorará a partir de este martes, por lo que la Aemet ya ha previsto activar avisos amarillos en todas las provincias de Castilla-La Mancha por fuertes vientos, de entre 70 y 80 kilómetros por hora en toda la comunidad.

Las lluvias serán generalizadas en toda la región hasta el viernes, día en el que empezará a bajar la probabilidad, aunque no se descartan chubascos puntuales a lo largo del fin de semana.

Previsión del lunes

La Aemet ha anunciado para este lunes en Castilla-La Mancha cielos nubosos o cubiertos. Habrá lluvias que se extenderán de oeste a este por la mañana, pudiendo ser localmente persistentes en las zonas montañosas del oeste al final del día.

Serán menos probables e intensas en el sureste y la cota de nieve estará por encima de 2000 metros.

Las temperaturas irán en ligero ascenso, más acusado en el tercio sur. Y habrá viento moderado del oeste y suroeste, con rachas muy fuertes en Albacete.