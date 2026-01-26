Javier Ortega, líder de CCOO en Castilla-La Mancha: "Si no mejoramos salarios y condiciones habrá conflicto"

"Este va a ser un año decisivo: o mejoramos salarios y condiciones de trabajo a través de la negociación colectiva o habrá conflicto". Así de tajante se ha mostrado este lunes Javier Ortega, secretario general de CCOO Castilla-La Mancha, en su primer 'Cocido de la cuesta de enero' al frente del sindicato, un encuentro con los medios de comunicación que ya se ha convertido en tradicional.

Ortega ha situado la negociación colectiva como "el más poderoso instrumento de redistribución de la riqueza" y ha anunciado que el sindicato acudirá a las mesas de convenio "con propuestas que partan, como mínimo, de una subida salarial del 4 % y de la reducción del tiempo de trabajo". "Donde no haya avances salariales habrá conflicto; donde se ataque a la negociación colectiva, habrá respuesta sindical", ha avisado. ​​

El líder de CCOO Castilla-La Mancha ha recordado que la comunidad autónoma es "la tercera comunidad con el salario medio más bajo, 24.034 euros frente a los 28.000 de media nacional, y con un salario mediano que apenas supera los 21.000 euros". "Aquí trabajamos más y cobramos menos", ha insistido. ​​

La jornada laboral será uno de los grandes campos de batalla. "Según la EPA, en Castilla-La Mancha trabajamos un 2 % más y cobramos un 2 % menos de media; declaramos 44 horas semanales de trabajo mientras las empresas se ahorran 140 millones de euros en horas extra realizadas y no pagadas", ha denunciado.

"Si esas horas se tradujeran en empleo, hablaríamos de más de 5.000 puestos de trabajo; el tiempo de trabajo no puede seguir siendo la selva", ha explicado.

Por eso, ha anunciado que CCOO exigirá "una mesa de racionalización de horarios en la región, con control efectivo del registro horario, derecho real a la desconexión y fin de las jornadas partidas sin sentido". ​​

4 de febrero, pistoletazo de salida

El momento clave llegará el 4 de febrero, con una gran jornada de movilización en Toledo. "Ese día queremos dar el pistoletazo de salida a la negociación colectiva y a todas estas propuestas en la calle, que es donde corresponde a las demandas de la clase trabajadora", ha explicado. ​​

La marcha partirá a las 10:30 de la calle México, en el barrio de Santa Teresa, y llegará al Palacio de Congresos, donde se celebrará una asamblea general. "Vendrán más de 1.100 delegados y delegadas de las cinco provincias, una de cada cinco personas que representan al sindicato en Castilla-La Mancha", ha destacado.

En el acto intervendrán el secretario general de CCOO, Unai Sordo, el responsable provincial de Toledo, Federico Pérez, y el propio Ortega. ​​

"Este ciclo de asambleas se llama 'De las respuestas a la acción', porque ideas y propuestas ya las tenemos; ahora toca llevarlas a término", ha defendido. "Lo haremos desde el diálogo y buscando el consenso, pero si no lo encontramos, la patronal y las empresas nos tendrán enfrente y los trabajadores y trabajadoras a su lado", ha advertido. ​ ​

Crecimiento y pobreza

En su análisis económico, Ortega ha reconocido que "el empleo es hoy uno de los datos positivos de nuestra economía". "Castilla-La Mancha ha sido la comunidad donde más se ha reducido el desempleo en 2025; tenemos 116.608 personas paradas, una tasa de paro del 12,5 % y más de 800.000 afiliados a la Seguridad Social", ha enumerado. ​​

"Esta mejora tiene que ver con la dignificación del empleo y con la apuesta por la contratación indefinida frente a la temporalidad, y ahí la huella de CCOO es evidente", ha reivindicado. Pero, acto seguido, pisó el freno: "No podemos caer en la autocomplacencia; seguimos siendo la sexta comunidad con más paro y tenemos una cifra vergonzante: el 34% de la población está en riesgo de pobreza". ​​

"Se calcula que 190.000 personas en Castilla-La Mancha son trabajadores y trabajadoras pobres", ha alertado. "La pobreza laboral ya no se explica por la falta de empleo, sino por empleos mal pagados y por una distribución injusta de la riqueza; contra eso también vamos a dar la batalla", ha prometido.​

​CCOO, "primera organización social"​

En este contexto, Ortega ha reivindicado la "buena salud" del sindicato en la región. "CCOO Castilla-La Mancha es hoy la mayor organización social y sindical de la comunidad, con 5.234 delegados y delegadas, la cifra más alta de la serie histórica, y un 43 % de representación, 12 puntos por encima del segundo sindicato", ha destacado. ​ ​

"En 2025 más de 64.000 personas han estado afiliadas a CCOO en Castilla-La Mancha, con un 52 % de mujeres y un 48 % de hombres, y una presencia creciente de jóvenes; ninguna otra organización tiene estos datos en este territorio", ha subrayado. ​ ​

También ha defendido la independencia económica y política del sindicato. "Más del 85 % de nuestros ingresos proceden de las cuotas de la afiliación y de la prestación de servicios", ha explicado. "CCOO no depende de ningún gobierno, pasado, presente o futuro; esa independencia es la que nos permite liderar la acción sindical y recurrir a la huelga cuando es necesario", ha afirmado.

