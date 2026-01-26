Castilla-La Mancha presume de Sistema de Dependencia y exige al Gobierno de España cumplir la cofinanciación acordada

La consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Bárbara García Torijano, ha reclamado al Gobierno de España que incremente la financiación para el Sistema de Dependencia y que se pueda llegar al 50 % de lo acordado, ya que actualmente la deuda alcanza los 1.000 millones de euros.

Así lo ha expresado en rueda de prensa este lunes, recordando que en la ley que se aprobó en 2006 se contempla una cofinanciación a partes iguales. Sin embargo, ahora mismo el Gobierno de Castilla-La Mancha aporta un 71 % y el Gobierno de España solo el 29 % restante.

Por ello, ha pedido al Ministerio que suba la cuantía con el objetivo de reducir la deuda de 1.000 millones, que se incrementará este año hasta los 1.200 millones.

"El Ejecutivo central ha ido incrementando la financiación en los últimos años, pero ha resultado insuficiente. La congelación del presupuesto no favorece a nadie, pero las comunidades no pueden permitirse el lujo de dejar de atender a los ciudadanos hasta que no se apruebe unas cuentas nuevas", ha criticado.

Liderazgo de Castilla-La Mancha

Durante su intervención, García Torijano ha asegurado que Castilla-La Mancha ha cerrado el año 2025 con "los mejores datos históricos" del Sistema de Atención a la Dependencia, consolidándose como "una de las comunidades de referencia en España, tanto por cobertura como por agilidad y calidad del servicio".

"La atención a la dependencia sigue siendo una prioridad absoluta para el Gobierno de Castilla-La Mancha. Los resultados son fruto de una apuesta política clara, sostenida en el tiempo y centrada en las personas", ha expresado.

En concreto, actualmente, 82.425 personas y familias son atendidas diariamente por el sistema castellanomanchego, que alcanza ya 118.432 prestaciones y servicios activos.

Crecimiento sostenido

La consejera ha asegurado que durante 2025 el sistema ha mantenido un "ritmo de crecimiento extraordinario", incorporando más de 1.000 nuevas prestaciones o servicios al mes, 32 nuevas prestaciones diarias.

El avance ha permitido que cada día se hayan incorporado 12 nuevos beneficiarios, lo que se traduce en 4.390 familias más atendidas que hace un año.

Un "crecimiento sostenido que tiene un impacto directo en el empleo". Castilla-La Mancha ha cerrado 2025 con 27.569 empleos vinculados al sector de la dependencia, con tres de cada cuatro indefinidos. Solo en centros residenciales se alcanzan los 16.849 empleos y desde 2015 se ha multiplicado por seis el número de cuidadoras no profesionales dadas de alta en la Seguridad Social.

Inversión "histórica"

Asimismo, ha asegurado que el refuerzo del sistema se ha apoyado "en una inversión presupuestaria histórica". "Desde 2015, el presupuesto destinado a dependencia ha aumentado en 320 millones de euros, lo que supone un incremento del 86 %, pasando de 372 millones de euros a casi 692 millones previstos para 2026", ha afirmado.

Unos datos que reflejan que Castilla-La Mancha destina más de dos millones de euros diarios al sistema.

Además, el sistema regional tiene un "amplio y diversificado" catálogo que "permite adaptar la atención a las necesidades reales de las personas". Más de 34.000 personas cuentan con teleasistencia, la mayor cobertura de España; 15.425 reciben ayuda a domicilio; más de 15.400 acceden a servicios de promoción de la autonomía; 4.355 personas son atendidas en centros de día y 12.927 dependientes disponen de una plaza residencial pública.

"Y la comunidad también destaca por su liderazgo en innovación en cuidados, con servicios reconocidos a nivel nacional e internacional. La región desarrolla el mayor contrato de teleasistencia de todas las comunidades autónomas y antes de terminar la legislatura se incorporarán más de 1.000 nuevos usuarios a un proyecto de teleasistencia móvil con geolocalización", ha adelantado la consejera.

"Agilidad en la tramitación"

Por último, García Torijano ha destacado uno de los principales hitos del sistema: "La agilidad en la tramitación". Según ha detallado, Castilla-La Mancha resuelve los expedientes de dependencia en 165 días de media, frente a los 341 días de la media nacional, lo que supone menos de la mitad de tiempo.

Por ello, la región es una de las cuatro únicas comunidades autónomas que cumple los plazos que marca la Ley de Dependencia, acumulando además 15 meses consecutivos mejorando los tiempos de respuesta.

"Esta mejora ha permitido reducir el denominado 'limbo de la dependencia' en un 97 %, situándose actualmente en 879 expedientes pendientes. El volumen de gestión refleja la intensidad del sistema, con 38.756 nuevas solicitudes, 29.486 valoraciones de grado y 40.080 resoluciones de programas individuales de atención a lo largo de 2025", ha afirmado.

También ha puesto en valor que la comunidad ocupe la posición mejor valorada de toda España en cuanto a valoración externa, ya que el Observatorio Estatal de la Dependencia la fija en 8,3.

"Desde el inicio del sistema, 5.113 personas dependientes han solicitado el traslado desde la Comunidad de Madrid a Castilla-La Mancha. Solo en el último año, por cada persona que ha pedido trasladarse fuera, tres han solicitado ser atendidas en la región", ha sentenciado.