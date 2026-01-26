La borrasca Joseph descargará 100 l/m² en varias zonas de Castilla-La Mancha: alertan de posibles desbordamientos

La última semana del mes de enero llega con abundantes precipitaciones en buena parte de España. Tras los últimos coletazos del temporal Ingrid, el portal meteorológico Meteored y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncian la llegada de la borrasca de alto impacto Joseph, que descargará hasta la mañana del sábado más de 100 l/m² en varias zonas de Castilla-La Mancha.

La comarca de la Sierra de San Vicente, en la provincia de Toledo, se encuentra este lunes bajo alerta amarilla por precipitaciones acumuladas de hasta 40 litros por metro cuadrado en las próximas 12 horas. En las franjas de Alcaraz y Segura, Hellín y Almansa y La Mancha de Albacete se prevén rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora.

El martes, la situación será más adversa en la región. Las lluvias serán generalizadas, se extenderán de oeste a este y pueden ser persistentes en zonas de montaña, especialmente en la Sierra de San Vicente.

🌀La borrasca Joseph ha sido nombrada por nuestros colegas portugueses del @ipma_pt.



➡️ A partir del lunes dejará lluvias abundantes en buena parte de la Península, nieve en las montañas, vientos intensos y temporal marítimo.



⚠️ Consulta avisos en vigor en nuestra web y app.

Las cinco provincias estarán en alerta amarilla por vientos intensos de hasta 80 km/h. Además, la borrasca Joseph dejará nevadas por encima de los 1.100 metros y espesores de hasta cinco centímetros en la Serranía de Cuenca, Parameras de Molina y la Serranía de Guadalajara.

Los termómetros marcarán mínimas de 3 ºC en Cuenca y Guadalajara, 5 ºC en Toledo y Ciudad Real y 6 ºC en Albacete, mientras que las máximas se situarán entre los 10 y los 13 grados en prácticamente la totalidad de la región.

El miércoles continuarán los avisos de viento y nieve. Los chubascos afectarán a casi toda la comunidad castellanomanchega por la mañana y a última hora del día. La cota de nieve se situará en 700 metros en el norte y 1.000 en el sur.

Más de 100 litros por metro cuadrado

Meteored apunta que la inestabilidad se prolongará casi toda la semana por la sucesión de "un sistema frontal tras otro". Es probable que en algunas zonas del país se registren precipitaciones todos los días, superándose los 200 l/m².

En Castilla-La Mancha, ese umbral será algo inferior, aunque en el oeste de Ciudad Real, sierras albaceteña y la serranía de Cuenca puede que se superen los 100 l/m² hasta el viernes.

🌀💦 La borrasca #Joseph pone el foco en el oeste de la península: lluvias intensas y persistentes.



⚠️ Avisos activos y riesgo de crecidas durante las próximas 48 horas.

Alertan de que este encadenamiento de lluvias unido al deshielo aumenta el riesgo de desbordamiento de los ríos y arroyos, poniendo el foco en aquellos que nacen en la Sierra de Cazorla-Segura como el Guadalquivir y en los cursos fluviales de los Montes de Toledo y el Sistema Central.