Núñez promete un plan integral de desarrollo turístico de la mano con las agencias minoristas si es presidente

El presidente del Partido Popular en la región, Paco Núñez, ha presentado en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) su propuesta para desarrollar el turismo regional si se convierte en presidente, centrada en atraer a los propios castellanomanchegos y, en colaborar con las agencias de viaje minoristas de la región.

Durante su intervención, Núñez ha criticado la falta de una estrategia turística en la región durante la última década y ha asegurado que, bajo un Gobierno del PP, se pondrá en marcha un plan integral de desarrollo turístico, coordinado y ambicioso, que aproveche todo el potencial del territorio.

El líder popular ha puesto en valor el trabajo que realizan las diputaciones provinciales de Ciudad Real y Toledo, destacando la labor de sus presidentes, Miguel Ángel Valverde y Concepción Cedillo, aunque ha subrayado que estos esfuerzos necesitan coordinación y respaldo del Gobierno regional, algo que, según Núñez, actualmente no existe.

Paco Núñez durante su visita a Fitur. PP CLM

El dirigente del PP ha lamentado que Castilla-La Mancha apenas represente el 0,04 % del turismo internacional de España y que el 93 % de ese turismo se concentre en Toledo, evidenciando un desequilibrio territorial y la falta de una estrategia común.

Distintas fases

"Esto va a cambiar", ha asegurado Núñez, anunciando que a partir de mayo de 2027 iniciará una nueva etapa con una política turística moderna, planificada y pensada para generar riqueza y oportunidades en toda la región.

El proyecto busca que los castellanomanchegos se conviertan en los mejores embajadores de su tierra, descubran rincones desconocidos y apoyen sectores como la hostelería, el alojamiento rural, la gastronomía y las actividades turísticas.

En una segunda fase, Núñez ha presentado un Plan de Modernización del Sector Turístico, con inversiones destinadas a mejorar instalaciones, incorporar nuevas tecnologías y aumentar el confort.

Además, apuesta por nuevos nichos de mercado, como el turismo MICE, familiar, de salud y bienestar, turismo azul ligado a aguas interiores y turismo vinculado al sector primario, incluyendo enoturismo, oleoturismo, azafrán y lavanda.

Combinando estas iniciativas con referentes turísticos de primer nivel como Toledo, Cuenca, Sigüenza o Almadén, Núñez confía en convertir a Castilla-La Mancha en "el gran destino de interior de España".

"Estoy muy ilusionado con el proyecto turístico que lideramos desde el Partido Popular y convencido de que, a partir del próximo año, Castilla-La Mancha va a protagonizar una auténtica transformación turística", ha concluido Núñez.